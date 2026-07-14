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Pronóstico del Ideam: lluvias en Amazonía, Orinoquía y Caribe entre el 14 y 17 de julio

Según el reporte, se espera una disminución gradual de las precipitaciones hacia el viernes.

Foto: Freepik

Noticias RCN

julio 14 de 2026
09:31 p. m.
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) compartió el pronóstico del estado del tiempo para la semana del 14 al 17 de julio de 2026.

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Según el reporte, se espera una disminución gradual de las precipitaciones hacia el viernes, aunque las lluvias seguirán concentrándose en las regiones Orinoquía, Amazonía y Pacífica, además de sectores del Caribe y el norte de la región Andina.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias entre martes y miércoles, con tendencia a disminuir desde el jueves.

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El Ideam también advirtió sobre la alta sensación térmica en la región Caribe y el norte de la región Pacífica, así como temperaturas elevadas en departamentos como Vichada, Tolima y Huila. Para Bogotá se anticipa cielo mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas en las tardes y noches, y temperaturas entre 10 y 21 grados.

Lluvias concentradas en Amazonía, Orinoquía y Pacífico

El martes las precipitaciones se focalizaron en el noroccidente y suroriente del país, con acumulados importantes en departamentos como Chocó, Meta, Guaviare y Amazonas.

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Para el miércoles y jueves se prevé un aumento de lluvias en la región Pacífica y en los Llanos Orientales, mientras que el viernes se espera una reducción progresiva, aunque con eventos significativos en Magdalena, Córdoba, Antioquia y Caquetá.

Altas temperaturas y recomendaciones del Ideam

El comunicado advierte sobre calor extremo en amplios sectores del Caribe y valles interandinos, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales. El Ideam recomienda a la comunidad apagar fogatas, evitar residuos combustibles y mantener activos los planes de prevención.

También se sugieren precauciones ante posibles deslizamientos y vendavales, como evitar zonas de alta pendiente y asegurar techos y estructuras expuestas a vientos fuertes.

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