Pronóstico del Ideam: lluvias en Amazonía, Orinoquía y Caribe entre el 14 y 17 de julio
Según el reporte, se espera una disminución gradual de las precipitaciones hacia el viernes.
Noticias RCN
09:31 p. m.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) compartió el pronóstico del estado del tiempo para la semana del 14 al 17 de julio de 2026.
Según el reporte, se espera una disminución gradual de las precipitaciones hacia el viernes, aunque las lluvias seguirán concentrándose en las regiones Orinoquía, Amazonía y Pacífica, además de sectores del Caribe y el norte de la región Andina.
En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias entre martes y miércoles, con tendencia a disminuir desde el jueves.
El Ideam también advirtió sobre la alta sensación térmica en la región Caribe y el norte de la región Pacífica, así como temperaturas elevadas en departamentos como Vichada, Tolima y Huila. Para Bogotá se anticipa cielo mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas en las tardes y noches, y temperaturas entre 10 y 21 grados.
Lluvias concentradas en Amazonía, Orinoquía y Pacífico
El martes las precipitaciones se focalizaron en el noroccidente y suroriente del país, con acumulados importantes en departamentos como Chocó, Meta, Guaviare y Amazonas.
Para el miércoles y jueves se prevé un aumento de lluvias en la región Pacífica y en los Llanos Orientales, mientras que el viernes se espera una reducción progresiva, aunque con eventos significativos en Magdalena, Córdoba, Antioquia y Caquetá.
Altas temperaturas y recomendaciones del Ideam
El comunicado advierte sobre calor extremo en amplios sectores del Caribe y valles interandinos, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales. El Ideam recomienda a la comunidad apagar fogatas, evitar residuos combustibles y mantener activos los planes de prevención.
También se sugieren precauciones ante posibles deslizamientos y vendavales, como evitar zonas de alta pendiente y asegurar techos y estructuras expuestas a vientos fuertes.