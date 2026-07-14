Crisis emocional silenciosa: ocho de cada diez jóvenes han sentido soledad

La soledad se está convirtiendo en un problema cada vez más frecuente por lo que las pantallas han jugado un papel determinante para que, de manera paradójica, las personas opten por aislarse que encontrarse y socializar.

Un estudio realizado por el programa de psicología de la Universidad Manuela Beltrán, en el que participaron 435 jóvenes, en edad universitaria, encontró que la soledad se está convirtiendo en un problema frecuente y preocupante para especialistas.

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¿Cómo está afectando la soledad a los más jóvenes?

La encuesta reveló que el 26,4 % de los participantes manifestó sentirse solo de manera frecuente (20,9 %) o permanente (5,5 %), mientras que otro 55,6 % aseguró experimentar esa sensación "a veces", lo que significa que más de ocho de cada diez jóvenes han sentido soledad en algún momento.

Hans Acero, investigador del Programa de Psicología de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que las cifras muestran que el fenómeno va mucho más allá de una percepción individual.

"Este resultado evidencia que la soledad no es un fenómeno aislado, sino una realidad estructural entre los jóvenes. En la era actual se observa la paradoja de la hiperconectividad: los jóvenes están expuestos a un flujo constante de interacciones superficiales, pero carecen de vínculos íntimos y cualitativos, lo que fomenta una percepción de aislamiento crónico o frecuente en casi el 26 % de los encuestados”, explicó.

Pero uno de los hallazgos que más ha preocupado a los expertos corresponde al acompañamiento que un gran porcentaje de los encuestados no estaría recibiendo por parte de sus redes directas de apoyo emocional.

El estudio encontró que el 19,5 % de los jóvenes asegura que no tiene con quién hablar de sus problemas, mientras que un 35,9 % respondió que solo algunas veces siente ese respaldo. Apenas el 44,6 % manifestó contar con alguien para compartir las dificultades que enfrenta.

"Esto puede aumentar la vulnerabilidad frente a situaciones de estrés, ansiedad o aislamiento. La presencia de redes de apoyo estables es un factor protector fundamental para la salud mental, especialmente en población joven”, añadió Acero.

Hábitos digitales y desconexión emocional

El estudio encontró que el 57,9 % permanece entre dos y cuatro horas diarias en redes sociales, mientras que el 30,6 % dedica entre cinco y siete horas, y el 11,5 % supera las siete horas cada día. Sin embargo, el 10,8% aseguró que estar en redes sociales los hace sentir más desconectados y solos.

Otro de los factores que más alarmas han generado corresponde al de la falta de interés por buscar ayuda o apoyo profesional. El 59,5 % de los encuestados nunca ha buscado ayuda profesional para atender temas emocionales, mientras que el 40,5 % sí ha acudido a un psicólogo u otro profesional de salud mental.

"El porcentaje de jóvenes que ha acudido a apoyo psicológico refleja una mayor apertura hacia el cuidado de la salud mental en comparación con generaciones anteriores. Sin embargo, la mayoría de los participantes aún no ha buscado ayuda especializada, lo que puede estar asociado a barreras económicas, desconocimiento de rutas de atención o estigmas relacionados con la salud mental”, aseguró el experto.

¿Cómo prevenir la soledad en un espacio educativo?

Dentro de las recomendaciones dadas por el experto se resaltan algunas acciones como: fortalecer los espacios universitarios de acompañamiento emocional, implementar programas de mentoría entre pares y grupos de escucha y promover campañas de educación digital para fomentar un uso saludable y consciente de las redes sociales.

Así mismo, se debe facilitar el acceso a servicios psicológicos, simplificando las rutas de atención y garantizando una respuesta oportuna.