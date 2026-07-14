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Santa Fe confirmó tres salidas y su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026

Independiente Santa Fe confirmó la salida de tres jugadores y anunció a Kevin Balanta como su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026. Así se mueve el campeón antes de la Copa Sudamericana.

Santa Fe confirmó tres salidas y su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026

Noticias RCN

julio 14 de 2026
08:07 p. m.
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Independiente Santa Fe comenzó a tomar decisiones de cara al segundo semestre de 2026, una temporada en la que afrontará dos grandes retos como lo son la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana frente a Caracas FC.

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Con ese panorama, el club confirmó movimientos importantes en su plantilla, entre ellos tres salidas y la llegada de su primer refuerzo.

Las novedades fueron anunciadas oficialmente por el conjunto cardenal a través de sus canales digitales, donde también agradeció el aporte de los jugadores que dejarán la institución tras conquistar la Décima estrella y la Superliga.

Santa Fe confirmó las salidas de Jersson González, Edwin Mosquera y Yeicar Perlaza

Uno de los primeros movimientos fue el de Jersson González, quien continuará su carrera en el Orenburg de Rusia tras haber estado cedido al Deportes Tolima en los semestres anteriores.

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El canterano fue cedido por un año con opción de compra, en una oportunidad que le permitirá sumar experiencia en el fútbol europeo.

Por su parte, Edwin Mosquera, conocido como "Shirra", fue cedido por 18 meses a la Universidad Central de Venezuela, también con opción de compra. Santa Fe destacó su profesionalismo y le deseó éxitos en esta nueva etapa.

La tercera baja corresponde a Yeicar Perlaza, cuyo préstamo terminó antes de lo previsto luego de que Atlético Nacional ejecutara la cláusula de repesca para recuperar al jugador.

Kevin Balanta es el primer refuerzo del León

En medio de las despedidas, Santa Fe también confirmó la incorporación de Kevin Balanta, volante de primera línea que también puede desempeñarse como defensor central.

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El futbolista llega procedente del Santos Laguna de México, donde acumuló experiencia en la Liga BetPlay y se destacó por su capacidad de recuperación, despliegue físico y versatilidad para ocupar diferentes posiciones defensivas.

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