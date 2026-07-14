Se barajan nuevos nombres para el gabinete de Abelardo de la Espriella: Trabajo, Salud, TIC y Cultura

Con el gabinete de Abelardo de la Espriella prácticamente definido para asumir funciones el próximo 7 de agosto de 2026, comenzaron a conocerse nuevos nombres que estarían siendo considerados para ocupar algunas de las carteras y entidades que aún no han sido anunciadas oficialmente.

¿Qué nuevos nombres suenan para completar el gabinete de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con la información revelada en El Termómetro Político de Noticias RCN, Erika Sabogal, exsecretaria de Hacienda de Cundinamarca y cercana al exgobernador Nicolás García, es la persona que suena para asumir el Ministerio del Trabajo.

Para el Ministerio de Salud, la oferta habría sido presentada a Diana Margarita Ojeda, procuradora delegada para la Salud. Sin embargo, según lo revelado, la funcionaria no habría aceptado la propuesta por motivos personales, por lo que esa cartera seguiría sin una designación definitiva.

¿Qué se sabe sobre Cultura y el Ministerio de las TIC?

En el caso del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), se reiteró que Lorena Angarita sería la escogida para dirigir esa entidad en el nuevo gobierno.

Entretanto, para el Ministerio de Cultura volvió a sonar el nombre de María Paz Gaviria. No obstante, durante una emisión del noticiero de este canal la propia Gaviria aseguró que no ha recibido un ofrecimiento para asumir ese cargo, aunque reconoció que ha visto su nombre mencionado en distintos sonajeros.

Con estos movimientos, el gobierno entrante continúa perfilando los cargos que faltan por definirse. Hasta el momento, la administración de Abelardo de la Espriella ya cuenta con ministros designados para la mayoría de las carteras, mientras que Trabajo, Salud y otras posiciones estratégicas siguen a la espera de anuncios oficiales.