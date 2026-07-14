Viral I Isabella Ladera compartió fotografías del parto en agua de su segundo hijo

Gran entusiasmo ha generado el nacimiento del primer hijo varón de Isabella Ladera, quien habría dado a luz el pasado 10 de junio dentro de su misma residencia.

Pese a que cientos de internautas se encontraban expectantes ante el segundo embarazo de la modelo, ya se conocieron las primeras fotografías del parto y del pequeño.

RELACIONADO Confirman fecha y hora del gran estreno de MasterChef Celebrity Colombia 2026

Isabella Ladera compartió fotos de su segundo parto

De manera inesperada, Isabella compartió que fueron cerca de 26 horas de parto las que atravesó para dar a luz a su primer hijo varón. Sin embargo, este proceso no se vivió desde una sala de cirugía ya que Isabella optó por tener un parto natural en agua dentro de su propia vivienda.

El parto controlado fue dentro de una piscina térmica especial que se encontraba dentro de la misma habitación de la mujer. Horas antes del proceso, Ladera compartió fotografías de la preparación para el nacimiento de su hijo que se llevó a cabo en un ambiente acoplado a todas las necesidades de dicho proceso.

Las imágenes ya han conmovido a más de un millón de usuarios. En el post, Isabella compartió fotografías que capturaron el instante exacto en el que su hijo nació y fue sostenido entre sus brazos sin ni siquiera haber sido desprendido de su respectivo cordón umbilical.

Así mismo, se le observa junto a su pareja Hugo García, padre de su segundo hijo, quien acompañó a la mujer durante todo el proceso del parto y quien posteriormente también compartió fotografías del pequeño.

“Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida. Hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo, Koa. Gracias por elegirnos y quedarte”, compartió la mujer.

Las reacciones en redes sociales no tardaron, pues la venezolana recibió más de 26 mil comentarios en su post entre los que se encuentran figuras como Georgina, Greeicy Rendón, Lele Pons, Karina García, entre otras figuras públicas.

RELACIONADO Yina Calderón mostró el costoso regalo que la Epa Colombia le habría enviado desde prisión

Isabella Ladera y sus primeros días siendo madre

La mujer ha sorprendido al compartir fotografías de sus primeras horas siendo madre al estar al lado de su pareja, su hija y su familia. Así mismo, reveló detalles del proceso de lactancia que se encuentra llevando a cabo al utilizar extractores tecnológicos que facilitan esta labor.

También compartió fotografías de cómo su cuerpo se encuentra volviendo a la normalidad tras nueve meses de gestación.