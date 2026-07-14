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Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 14 de julio de 2026

Consulte los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila del martes 14 de julio de 2026. Revise el número ganador, la serie y verifique si la suerte estuvo de su lado.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 14 de julio de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

julio 14 de 2026
09:30 p. m.
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El martes 14 de julio de 2026 se realizaron una vez más los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de los juegos de azar más tradicionales del país.

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Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados con la esperanza de convertirse en los nuevos ganadores de los millonarios premios que entregan estos sorteos semanales.

Si compró un billete o una fracción, este es el momento de revisar cuidadosamente los números publicados y verificar si la suerte estuvo de su lado. Recuerde que, antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante confirmar la información a través de los canales oficiales de cada lotería.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 14 de julio de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realizó un nuevo sorteo este martes en la noche, ofreciendo su tradicional premio mayor y varios premios secos para los participantes.

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Premio mayor

  • Número: XXXX
  • Serie: XXX
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Si su billete coincide con el número y la serie ganadores, podrá iniciar el proceso de reclamación cumpliendo los requisitos establecidos por la entidad. Se recomienda conservar el billete en buen estado hasta confirmar el resultado oficial.

Resultado de la Lotería del Huila del 14 de julio de 2026

La Lotería del Huila también celebró su sorteo correspondiente a este martes, entregando un premio mayor y diferentes categorías de premios para sus apostadores.

Premio mayor

  • Número: XXXX
  • Serie: XXX

Además del premio mayor, el plan de premios incluye diferentes categorías que aumentan las posibilidades de ganar. Los resultados completos, incluidos los premios secos y aproximaciones, son publicados por la entidad una vez finaliza el sorteo.

Si resultó ganador, recuerde verificar que su billete esté en buenas condiciones y revisar los plazos establecidos para reclamar el premio.

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