Prepárese: seis localidades tendrán cortes de luz en Bogotá este jueves 23 de abril

Para este jueves 23 de abril, Bogotá, Cota, Cajicá y Funza tendrán cortes de luz a raíz de los trabajos que llevará a cabo la empresa Enel Colombia en las respectivas redes de suministro de energía. Así mismo, la Alcaldía emitió una serie de recomendaciones para los usuarios durante los cortes de luz.

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Cortes de luz en Bogotá

Seis localidades de la capital tendrán cortes de luz en diferentes sectores. Por esto, la Alcaldía de Bogotá dio a conocer el listado completo de zonas en las que se presentarán las afectaciones:

Localidad de Chapinero

Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 51 a calle 53 entre carrera 8 a carrera 10 – Barrio Marly.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 114 a carrera 116 – Barrio El Carmen Fontibón.

Localidad de Los Mártires

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 18 a carrera 20 – Barrio La Pepita.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 4 a calle 6 entre carrera 43 a carrera 46 – Barrio San Francisco.

Localidad de Suba

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 52 a carrera 54 entre calle 122 a calle 124 – Barrio Batán.

Localidad de Usme

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda Soche – Barrio El Bosque Sur Oriental Rural I.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda El Porvenir – Barrio El Porvenir de los Soches.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Vereda Rincón – Barrio El Uval Rural.

Cortes de luz en municipios aledaños

Municipio de Cota, en Cundinamarca

Desde las 9:15 a. m. hasta las 1:15 p. m. Vereda Siberia.

Municipio de Cajicá, en Cundinamarca

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Sector Chuntame.

Municipio de Funza, en Cundinamarca

Desde las 9:15 a. m. hasta las 1:15 p. m. Vereda Florida.

Recomendaciones durante los cortes

Según las recomendaciones, por parte de Enel Colombia, es importante cuidar los electrodomésticos por lo que se recomienda desconectarlos durante la intervención para evitar daños. Así mismo, se sugirió conservar los alimentos al evitar abrir varias veces la nevera durante el día lo que permitirá que estos se mantengan en buen estado.

Finalmente, reiteraron la importancia de permitir la entrada del personal técnico en caso de que se requiera. Por esto, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores por medio de su línea telefónica oficial 601 5115115 en Bogotá y Cundinamarca.