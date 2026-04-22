CANAL RCN
Colombia

Aerocivil publica informe final sobre helicóptero militar que cruzó dos veces El Dorado

La investigación determinó lo que originó este incidente el pasado 13 de marzo.

Foto: Alcaldía de Bogotá.
Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
04:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Aerocivil reveló el informe final sobre el incidente grave ocurrido el pasado 13 de marzo, cuando un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional ingresó sin autorización a las trayectorias de aproximación de las pistas 14L y 14R del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, en presencia de tránsito comercial.

Aerocivil cerró el paso a helicópteros sobre El Dorado: solo podrán cruzar en casos de guerra, emergencia o seguridad presidencial
RELACIONADO

Aerocivil cerró el paso a helicópteros sobre El Dorado: solo podrán cruzar en casos de guerra, emergencia o seguridad presidencial

Según el documento, el sobrevuelo del helicóptero resultó convergente con un avión ATR42 en aproximación final, registrándose una separación mínima de “764 ft en la horizontal y 449 ft en la vertical”, sin maniobras evasivas.

Minutos después, la aeronave militar cruzó la trayectoria de la pista 14R a solo 300 pies de altura, mientras un Boeing 737 esperaba en punto de despegue y otros aviones rodaban por la calle paralela.

Comunicaciones entre la torre de control de El Dorado y el helicóptero que se atravesó en la trayectoria de un avión
RELACIONADO

Comunicaciones entre la torre de control de El Dorado y el helicóptero que se atravesó en la trayectoria de un avión

Confusión en el plan de vuelo AFIL

La investigación determinó que el origen del incidente estuvo en una discrepancia entre el destino solicitado por la tripulación y el consignado en el plan de vuelo AFIL.

Mientras los pilotos indicaron como destino la “Escuela Militar de Cadetes”, el plan registrado señalaba el aeropuerto El Dorado. Esta diferencia generó confusión en los controladores y derivó en instrucciones contradictorias.

Revelan lo que realmente pasó cuando un helicóptero militar invadió pista y obligó a un avión a frenar en El Dorado
RELACIONADO

Revelan lo que realmente pasó cuando un helicóptero militar invadió pista y obligó a un avión a frenar en El Dorado

El informe señala fallas en la colación y comprensión del plan de vuelo, ausencia de procedimientos estandarizados para cruces de trayectoria de helicópteros y “emisión de instrucciones confusas por parte del ATC”, lo que llevó a que piloto y controlador tuvieran una conciencia situacional distinta.

Recomendaciones de seguridad

La Aerocivil concluyó que el evento fue producto de deficiencias en los procedimientos de transmisión y escucha, además de brechas en la fraseología estandarizada.

Entre las recomendaciones figura la necesidad de establecer designadores claros para sitios de aterrizaje no convencionales, reforzar la capacitación en colación exacta y estandarizar los procedimientos de cruce de trayectorias por helicópteros.

Aunque no hubo daños ni personas lesionadas, el informe advierte que la incursión del helicóptero en áreas críticas del aeropuerto representó un riesgo significativo para la seguridad operacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Ni las mascotas se salvan: dos perritos en Bogotá fueron hurtados al interior de los vehículos de sus dueños

Antioquia

Menor nació en un helicóptero militar y se reencontró con los uniformados que la vieron llegar al mundo

Barranquilla

Así cayeron los asesinos del optómetra que fue atacado tras robarlo en un partido de su hijo en Barranquilla

Otras Noticias

Viral

Actor reveló advertencia de Dios antes del crimen en grabación

Actor de 'Sin senos sí hay paraíso' reveló que salió del set antes de tragedia en Bogotá tras señal de Dios.

Irán

Irán se niega a reabrir el estrecho de Ormuz bajo el bloqueo estadounidense e incautó dos buques mercantiles

El presidente Trump dijo a la prensa internacional que nuevos diálogos de paz entre Irán y EE. UU. podrían ocurrir en Islamabad, Pakistán, en las próximas 36 a 72 horas.

Luis Díaz

Gol de Luis Díaz en semifinal y Bayern sueña con el título: vea la anotación

Pensiones

Aumento del salario mínimo deja sin posibilidad de pensión a miles de adultos mayores en 2026

Enfermedades

Confirman quinto caso importado de sarampión y advierten riesgo de brote: ¿de dónde llegó?