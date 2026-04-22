Aerocivil publica informe final sobre helicóptero militar que cruzó dos veces El Dorado

La Aerocivil reveló el informe final sobre el incidente grave ocurrido el pasado 13 de marzo, cuando un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional ingresó sin autorización a las trayectorias de aproximación de las pistas 14L y 14R del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, en presencia de tránsito comercial.

Según el documento, el sobrevuelo del helicóptero resultó convergente con un avión ATR42 en aproximación final, registrándose una separación mínima de “764 ft en la horizontal y 449 ft en la vertical”, sin maniobras evasivas.

Minutos después, la aeronave militar cruzó la trayectoria de la pista 14R a solo 300 pies de altura, mientras un Boeing 737 esperaba en punto de despegue y otros aviones rodaban por la calle paralela.

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Confusión en el plan de vuelo AFIL

La investigación determinó que el origen del incidente estuvo en una discrepancia entre el destino solicitado por la tripulación y el consignado en el plan de vuelo AFIL.

Mientras los pilotos indicaron como destino la “Escuela Militar de Cadetes”, el plan registrado señalaba el aeropuerto El Dorado. Esta diferencia generó confusión en los controladores y derivó en instrucciones contradictorias.

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El informe señala fallas en la colación y comprensión del plan de vuelo, ausencia de procedimientos estandarizados para cruces de trayectoria de helicópteros y “emisión de instrucciones confusas por parte del ATC”, lo que llevó a que piloto y controlador tuvieran una conciencia situacional distinta.

Recomendaciones de seguridad

La Aerocivil concluyó que el evento fue producto de deficiencias en los procedimientos de transmisión y escucha, además de brechas en la fraseología estandarizada.

Entre las recomendaciones figura la necesidad de establecer designadores claros para sitios de aterrizaje no convencionales, reforzar la capacitación en colación exacta y estandarizar los procedimientos de cruce de trayectorias por helicópteros.

Aunque no hubo daños ni personas lesionadas, el informe advierte que la incursión del helicóptero en áreas críticas del aeropuerto representó un riesgo significativo para la seguridad operacional.