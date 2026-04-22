Ni las mascotas se salvan: dos perritos en Bogotá fueron hurtados al interior de los vehículos de sus dueños

La inseguridad en Bogotá no da tregua y las mascotas también están siendo víctimas de delincuentes que, sin importar la presencia de estas, van a toda costa por las pertenencias de los ciudadanos. En las horas más recientes, en la capital se han presentado dos nuevos casos de mascotas raptadas al estar dentro de los vehículos hurtados de sus propietarios.

Mascota robada en el barrio La Estrada, Bogotá

Un nuevo caso de inseguridad se presentó en el barrio La Estrada, en la localidad de Engativá, en donde, durante la noche del pasado martes 21 de abril, delincuentes hurtaron un vehículo en el que en su interior iba una perrita criolla llamada ‘Nieves’. Según la información preliminar, el vehículo apareció horas después en San Cristobal Sur sin la canina en su interior.

Tras horas de búsqueda, la perrita de 6 años logró ser encontrada por sus dueños y ya se encuentra nuevamente con su familia.

Otra mascota robada en el sector de Ciudad Salitre

Otro caso que ha consternado a la comunidad es el del robo de ‘Tiny’, una perrita yorkie de seis años que necesita tomar medicamentos cada 12 horas por problemas de salud. Durante los hechos, ocurridos el pasado sábado 18 de abril, la familia de la perrita detuvo el vehículo para ingresar a su lugar de residencia, no sin antes pasear a su mascota por el parque.

En dicho instante, la familia fue interceptada por tres hombres, quienes los intimidaron para hacer entrega del vehículo con la mascota adentro. Actualmente, ‘Tiny’ está siendo buscada por sus familiares, quienes piden información que pueda dar con el paradero de la perrita.

Perro perdido en el Parque Nacional

Por otro lado, ‘Cilantro’, un pequeño perrito de raza yorkie, es otro de los caninos que, al parecer, fue robado en las horas más recientes en el Parque Nacional. Según la denuncia, publicada por su dueña en redes sociales, el canino se encontraba bajo el cuidado de un paseador, quien aseguró no sentir el instante en el que ‘Cilantro’ se soltó de su correa.

Información preliminar dio a conocer que, presuntamente, un sujeto de pantalón azul se habría llevado al canino sin dejar más rastro. Actualmente, su familia se encuentra tras su búsqueda al solicitar mayor información para dar con su paradero.