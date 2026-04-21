Criminales de la parranda vallenata siguen sin ser trasladados de la cárcel de Itagüí

Más de una semana ha pasado desde que se revelaron las imágenes de la fiesta vallenata en la cárcel de Itagüí, protagonizada por criminales designados como gestores de paz por el Gobierno.

Pese a que el presidente Gustavo Petro ordenó su traslado a otros centros penitenciarios, la medida aún no se ha ejecutado.

INPEC espera comunicación del Alto Comisionado

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) aseguró que tiene todo listo para realizar los traslados, pero que no puede proceder sin una comunicación oficial del Alto Comisionado para la Paz.

“El INPEC no tiene ninguna responsabilidad de tomar una decisión frente a esos delincuentes. El único responsable es el presidente de la República porque según la ley él es el que le da la instrucción al consejero comisionado para la paz de pedir la suspensión de las órdenes de captura”, explicó el excomisionado Miguel Ceballos.

Desde el Concejo de Medellín, la indignación es evidente. “Ya hemos visto que Otty Patiño realmente es una figura de papel porque no toma ninguna decisión. Quien tiene el control de la cárcel de máxima seguridad, de los diálogos sociojurídicos, es Isabel Zuleta”, señaló la concejal Claudia Carrasquilla.

Por su parte, el concejal Andrés Tobón afirmó: “El gobierno no sabe cómo justificar que no se ha trasladado Douglas. Eso es lo que están en este momento intentando ganar en tiempo”.

Indignación nacional por la falta de acción

La ciudadanía y las autoridades locales reclaman sanciones ejemplarizantes y el cumplimiento de la orden presidencial.

Mientras tanto, el INPEC permanece atado a la espera de una notificación oficial del Alto Comisionado para la Paz, lo que mantiene a los responsables del escándalo en el mismo centro penitenciario.

La gran pregunta sigue siendo: ¿aparecerá algún día el comisionado de paz para definir el futuro de estos gestores de paz?