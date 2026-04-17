Procuraduría vincula al director (e) de la cárcel de Itagüí en investigación por parranda vallenata

Tras declarar nula la apertura de investigación disciplinaria en contra de 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que estaban de turno el día en el que cabecillas de bandas dedicadas al tráfico de drogas en el Valle de Aburrá realizaron una parranda vallenata en las instalaciones de la cárcel de Itagüí, la Procuraduría General de la Nación informó que:

Fue reabierta “la investigación disciplinaria” y se “vinculó al director encargado, Fabián Leandro León Rodríguez, quien funge como subdirector, por presunta falsedad ideológica en documento público”.

La decisión fue adoptada tras el saneamiento del proceso que, según el Ministerio Público, en un primer momento no cumplía con los requisitos sustanciales; lo que “podría constituirse en violaciones al debido proceso y de derechos fundamentales”.

12 funcionarios del Inpec han sido suspendidos y están bajo investigación:

En total, son 12 los funcionarios del Inpec suspendidos e investigados tras la reapertura del proceso:

Los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas; los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y Fabián Leandro León Rodríguez; el intendente Eduardo Parra Ceballos, y el inspector jefe Salvador Del Cristo Jiménez Palencia.

Mientras se adelanta la investigación en su contra, los 12 fueron apartados de sus funciones, sin derecho a remuneración económica, por un periodo de tres meses.

La Procuraduría compulsó copias para que se investigue al director titular:

También el director titular del penal, Édgar Iván Pérez, podría ser investigado, por petición del Ministerio Público. Según informó en la parte final de su comunicado de prensa:

La Procuraduría General de la Nación “compulsó copias para que se investigue al director titular del centro penitenciario, Édgar Iván Pérez Ortega, por, presuntamente, realizar cambios en los turnos de manera informal”.