CANAL RCN
Colombia Video

Disidentes se estarían haciendo pasar como obreros para camuflarse y atacar en Cauca

En las últimas horas, hubo un atentado en la subestación de Policía de El Carmelo en Cauca.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
07:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El domingo 14 de septiembre se presentó un hecho violento en el corregimiento de El Carmelo en Cajibío, Cauca. Sujetos armados atacaron a la subestación de Policía, dejando el saldo de un uniformado fallecido y otros cuatro heridos.

“Nos encontramos como si estuviéramos en una cárcel”: así es la zozobra que se vive en Cajibío
RELACIONADO

“Nos encontramos como si estuviéramos en una cárcel”: así es la zozobra que se vive en Cajibío

Patrullero David Fabián Rodríguez Navarro, este fue el policía que murió. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto con la cúpula militar y policial se dirigen a Popayán, capital de Cauca, para llevar a cabo un consejo extraordinario.

Atentado contra subestación de Policía dejó un patrullero muerto

La Defensoría del Pueblo ya había hecho alertas tempranas en las que detalló el grado de peligro que tenía la población en esa región.

Estas alertas vienen desde 2023 y la más reciente fue de hace poco tiempo. En la zona de Cajibío y El Tambo, la violencia está de manera crítica por la presencia del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Un dato preocupante que dio a conocer la Defensoría fue que los disidentes se estarían haciendo pasar como obreros con el fin de instalarse en los corregimientos y luego poder atacar a la población y fuerza pública.

La alerta de la Defensoría: “Riesgo inminente”

De acuerdo con la alerta temprana 004 de este año, la Defensoría ya había mencionado la necesidad de incrementar el personal armado: “El escenario de riesgo inminente está dado por la proximidad con los municipios de Cajibío y El Tambo. Es altamente probable que ese grupo armado siga expandiéndose”.

Autoridades refuerzan seguridad en Medellín tras atentado de disidencias Farc contra torre eléctrica
RELACIONADO

Autoridades refuerzan seguridad en Medellín tras atentado de disidencias Farc contra torre eléctrica

“No han transcurrido ni 76 horas de la presencia del Gobierno en el departamento y el famoso pacto por el Cauca terminó facilitando una asonada en seis municipios, colocando pipetas con explosivos”, afirmó la líder de la región, Diana Perafán.

Algo preocupante es que las disidencias no solamente están atentando con drones, sino que están incursionando en otros métodos, lo cual dificulta la capacidad a la hora de enfrentarlos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso a menores

Capturaron a alias Lámpara tras golpear salvajemente a su hijastro de 4 años en Antioquia

Emisión Noticias RCN

Noticias RCN EN VIVO hoy 15 de septiembre de 2025: 🔴 Fuertes declaraciones de María Claudia Tarazona sobre funeral de Miguel Uribe🔴

Bogotá

Momento en el que capturan a ladrones que le robaron costoso celular a domiciliario en Bogotá

Otras Noticias

Dian

DIAN da a conocer fechas claves para personas que deben declarar renta: téngalo en cuenta

Conozca las personas que deben cumplir con esta obligación en esta semana.

Atlético Nacional

¿Javier Gandolfi renunciará tras el error en Atlético Nacional con los cuatro extranjeros?

El director técnico alineó a cuatro extranjeros al tiempo en el partido vs. Atlético Bucaramanga.

Estados Unidos

ADN en la escena del crimen de Charlie Kirk coincide con el del joven capturado

EPS

Supersalud se pronuncia sobre informe de la Contraloría acerca de la Nueva EPS

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 15 de septiembre de 2025