Autoridades refuerzan seguridad en Medellín tras atentado de disidencias Farc contra torre eléctrica

Medellín se encuentra en alerta máxima tras el reciente atentado terrorista contra una torre de energía en el barrio Loreto, perpetrado por disidencias de las Farc.

Refuerzan medidas de seguridad en Medellín tras atentado

Las autoridades han respondido con una serie de operativos especiales que ya comienzan a dar resultados significativos.

El gobernador de Antioquia informó a través de sus redes sociales que en la Comuna 3, en el nororiente de la ciudad, se allanó una vivienda donde se fabricaban prendas de vestir y material de intendencia para los disidentes. Como resultado, se reportó la captura de una persona.

En un esfuerzo por reforzar la seguridad, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, junto con representantes de la Cuarta Brigada y la Séptima División del Ejército, presentarán este viernes el componente militar que se sumará a la protección de la ciudad.

Se espera el despliegue de al menos 100 hombres, incluyendo miembros de fuerzas especiales.

Por otro lado, el Ejército y la Policía han anunciado medidas específicas para combatir al grupo criminal, no solo en zonas rurales, sino también en la ciudad, donde se ha detectado la presencia de células urbanas.

"Vamos a fortalecer acá con nuestra Cuarta Brigada, la Policía Militar número 4, las capacidades de combate urbano", aseguró Fabio Caro, comandante de la VII división del Ejército.

Como parte de la estrategia, se ha reiterado el plan de recompensas para desmantelar la estructura guerrillera. "Lo importante que es la información que nos puede suministrar y obviamente las recompensas se van a pagar", señalaron los mandos militares.

Autoridades anuncian medidas tras reciente atentado en Medellín

RELACIONADO Torre de EPM fue derribada en aparente ataque terrorista registrado en Medellín

El sector privado, representado por el comité intergremial de Antioquia, ha manifestado su respaldo a los mandatarios regionales en esta estrategia de seguridad, que no ha contado con el apoyo del Gobierno Nacional, generando "un gran reto para todos los antioqueños".

Las autoridades han anunciado que se intensificarán los allanamientos, patrullajes y operativos en todas las comunas de la ciudad.

Además, en el sector de la Asomadera, cerca del lugar del atentado, se realizó la detonación controlada de otra carga explosiva que había quedado en el área.

EPM, por su parte, trabaja en las reparaciones de las torres de conducción afectadas. Las autoridades están asegurando el terreno para que los contratistas y trabajadores puedan realizar sus labores con tranquilidad y seguridad.