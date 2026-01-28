CANAL RCN
Colombia Video

Cronología del trágico accidente de la avioneta de Satena: último video de las víctimas

Tan solo 11 minutos antes del aterrizaje previsto para las 12:05 del mediodía se perdió el rastro de la aeronave que horas después fue hallada totalmente destruida.

Yhonay Díaz

enero 28 de 2026
08:11 p. m.
Un trágico accidente aéreo nuevamente enluta a Colombia, tan solo 18 días después del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez y su equipo de trabajo en circunstancias similares.

En las últimas horas, un avión Beechcraft 1900 con matrícula HK4709 se estrelló en zona rural de Norte de Santander, cobrando la vida de las 15 personas a bordo.

Entre las víctimas se encontraban el congresista Diógenes Quintero, su asistente Natalia Acosta y el candidato a la Cámara Carlos Salcedo, además de otras 10 personas y dos tripulantes (capitanes).

miércoles, 28 de enero de 2026

05:00 p. m.

Confirman la muerte de los 15 pasajeros de la avioneta

Sobre las 5:00 de la tarde, la ministra de Transporte confirmó el fallecimiento de las 15 personas que viajaban en la aeronave:

  1. Capitán Daniel Vanegas
  2. Copiloto José de La Vega
  3. Natalia Cristina Acosta Salcedo
  4. María Tocoroma Álvarez Barbosa
  5. María Alejandra Avendaño Rincón
  6. María del Carmen Díaz Rodríguez
  7. Anirley Julio Osorio
  8. Juan David Pacheco Mejía
  9. Karen Liliana Perales Vera
  10. Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón
  11. Diógenes Quintero
  12. Ana Yisel Quintero
  13. Jineth Rincón
  14. Carlos Salcedo
  15. María Alejandra Sánchez Criado
03:30 p. m.

Hallan la avioneta de Satena estrellada

Fue hasta las 3:30 de la tarde que campesinos de la vereda de Curasica, en La Playa de Belén, Norte de Santander, reportaron una avioneta siniestrada. Una habitante de la zona que llegó hasta el punto relató cómo era el panorama:

La aeronave cayó cerca de la torre de Claro en Curasica, en esa selva, pero se hace difícil la búsqueda porque está muy ennubado, hay mucha neblina y no han podido acceder donde está la avioneta.

Mientras tanto, se confirmaba que no había sobrevivientes.

Desde Medellín llegó un equipo de rescate para sacar los cuerpos del punto.

El vuelo NSE 8849 llevaba a bordo al congresista Diógenes Quintero y al candidato a la Cámara del Congreso, Carlos Salcedo.

Primeras imágenes de cómo quedó la avioneta de Satena siniestrada que deja 15 muertos
Foto: captura de video Notiplaya
11:54 a. m.

Último video de pasajeros vivos en la avioneta

Un video fue grabado por una de las víctimas minutos antes de que el avión Beechcraft 1900 se siniestrara. Las imágenes se alcanzan a ver cuatro pasajeros y a los dos pilotos.

Su último contacto con el control de tráfico aéreo fue a las 11:54 de la mañana. En ese instante se reportó pérdida de comunicación a la torre de control y de inmediato se activaron los protocolos de búsqueda con un puesto de mando unificado en la gobernación del departamento.

En ese momento, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que coordina a la aerolínea, dispuso este helicóptero búho para su búsqueda.

11:42 a. m.

Despegue de la avioneta de Satena

La aeronave de matrículas HK4709 de la empresa Searca estaba alquilada a la Aerolínea Satena y estaba adscrita al Ministerio de Defensa. Cubría la ruta Cucuta – Ocaña, en Norte de Santander.

Salió con 13 pasajeros y dos integrantes de la tripulación a las 11:42 de la mañana de este 28 de enero y tenía previsto su aterrizaje a las 12:05 del mediodía, pero no llegó a su destino, lo que activó los protocolos de emergencia.

