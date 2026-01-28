Cronología del trágico accidente de la avioneta de Satena: último video de las víctimas

Un trágico accidente aéreo nuevamente enluta a Colombia, tan solo 18 días después del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez y su equipo de trabajo en circunstancias similares.

En las últimas horas, un avión Beechcraft 1900 con matrícula HK4709 se estrelló en zona rural de Norte de Santander, cobrando la vida de las 15 personas a bordo.

Entre las víctimas se encontraban el congresista Diógenes Quintero, su asistente Natalia Acosta y el candidato a la Cámara Carlos Salcedo, además de otras 10 personas y dos tripulantes (capitanes).