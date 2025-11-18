Cruz Roja reducirá un 30% su presupuesto en Colombia y cerrará algunas de sus oficinas

El Comité Internacional de la Cruz Roja presente en Colombia anunció que reorientará sus operaciones en el país, en respuesta a la reducción global de fondos para la acción humanitaria.

Debido a esto, se reducirá un 30% el presupuesto de la organización en Colombia para el 2026 y se cerrarán las oficinas en Apartadó y Pasto. Además, se culminarán las operaciones de las subdelegaciones de Cúcuta y Cali, cuyas tareas se trasladarán a sedes en Cúcuta y Popayán.

Al menos 120 empleos afectados

El CICR indicó que estas decisiones afectarían por lo menos 120 posiciones laborales, por lo que agradeció la labor de quienes han hecho parte de la organización como parte de su misión humanitaria.

La Cruz Roja también lamentó que se deban tomar estas decisiones e insistió en que llegan justo cuando la crisis humanitaria de Colombia se deteriora y las necesidades de las comunidades afectadas por el conflicto aumentan.

Aunque no ha sido una decisión fácil, el CICR ve necesario reorientar sus operaciones para garantizar la continuidad efectiva y la sostenibilidad de su labor en el país con los limitados medios actuales.

CICR seguirá apoyando labores en Colombia

Finalmente, el CICR afirmó que concentrará sus esfuerzos en proteger a la población civil y promover el respeto al DIH en las zonas más golpeadas por la guerra en Colombia, aunque reconoció que el recorte de presupuesto puede afectar a varias comunidades vulnerables.

Como resultado de todos estos cambios, la delegación en Colombia del CICR asumirá un carácter regional, es decir, que además de sus actividades, tendrá a cargo y supervisará las tareas de la oficina en Lima, Perú, y las actividades de Ecuador y Bolivia.