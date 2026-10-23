Esta sería la multa que tendría que pagar Sencia por el mal estado de la gramilla de El Campín

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de Bogotá inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra Sencia, empresa concesionaria del Estadio Nemesio Camacho El Campín, tras la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas debido al mal estado de la gramilla.

Daniel García, director del IDRD, explicó que la acción legal se fundamenta en el informe de la interventoría que constató la indisponibilidad del escenario deportivo. "En razón a la condición de la cancha el martes de la semana pasada, pues no se pudo jugar el partido entre Millonarios y Once Caldas", señaló García durante la entrevista.

Según la explicación de García, la sanción contempla una multa de "cinco salarios mínimos legales diarios" y la descripción de la sanción en el registro tributario de la empresa. García advirtió que "si se sigue presentando este tipo de incumplimiento se puede llegar a medidas de mayor calado”.

El procedimiento surge en medio de la controversia por la cantidad de conciertos realizados en el estadio. La exdirectora del IDRD, Blanca Durán, había señalado que durante su gestión se respetaba un estudio de la Universidad Distrital que fijaba "un máximo de cuatro conciertos al año para que la grama se recuperara", mientras que actualmente "el operador hace entre 12 y 19 conciertos al año".

García defendió la gestión actual explicando que la administración anterior no incluyó el protocolo de la Universidad Nacional en los requerimientos del contrato de adjudicación y también explicó que, mediante un modificatorio en febrero, se incorporó "un manual de recuperación y mantenimiento de las gramas a través de tres indicadores que son de la CONMEBOL".

“Básicamente se refieren a la rebotabilidad del balón, a la rotabilidad del mismo y al tema del torque, es decir, de la protección que debe brindar el campo de juego para evitar lesiones en los jugadores”, detalló.

Ante el próximo concierto de Ryan Castro programado para el 31 de octubre y el partido del 3 de noviembre, el IDRD realizó un requerimiento específico. Las exigencias incluyen "mantener en las mejores condiciones la grama", "evitar grandes pesos dentro del césped del estadio" y ubicar las torres de sonido "en un lugar que no afecte de manera considerable la grama".

La audiencia de descargos fue programada para cinco días después de la notificación, que se realizó este 22 de octubre, por lo que tendría lugar el próximo 29 de octubre. García enfatizó que "la prioridad es el fútbol", aunque reconoció que dentro del marco contractual "la posibilidad de realizar eventos culturales está totalmente abierta".

Sobre un eventual cambio de administrador, el director descartó esa posibilidad a corto plazo: "Es bastante difícil que se dé ese cambio de administrador en razón a las garantías contractuales y a los derechos ya adquiridos por Sencia", salvo que se presenten "incumplimientos sucesivos" que conduzcan a una caducidad del contrato.

La estructuración financiera del proyecto requiere la realización de conciertos para la recuperación de la inversión en el mantenimiento del estadio y la construcción de nuevas unidades funcionales, según explicó García.