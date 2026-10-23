Capturan en El Dorado a mujer que pretendía viajar a San Andrés con más de seis kilos de droga adheridos a su cuerpo

Una mujer de 22 años fue capturada en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando intentaba transportar más de seis kilogramos de marihuana y cocaína ocultos en su cuerpo.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, el cargamento tenía como destino la isla de San Andrés y fue detectado durante labores de control y vigilancia en la terminal aérea.

La detención se produjo en medio de los operativos de prevención desarrollados por uniformados de la estación de Policía Aeropuerto. De acuerdo con las autoridades, funcionarios del sistema de monitoreo de cámaras identificaron a la mujer en actitud sospechosa, por lo que alertaron a los policías encargados de la seguridad en el aeropuerto.

Alerta de cámaras permitió la detección

Tras recibir la alerta, los uniformados interceptaron a la ciudadana y la trasladaron para realizar los respectivos procedimientos de identificación y registro. Durante la inspección, los policías encontraron diez paquetes envueltos en vinipel adheridos a su cuerpo.

Las autoridades establecieron que el cargamento estaba compuesto por más de seis kilogramos de marihuana y cocaína, sustancias que, al parecer, serían transportadas hacia San Andrés.

Capturada quedó a disposición de la Fiscalía

Luego del procedimiento, la mujer capturada y los estupefacientes incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso de judicialización por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Con este resultado, la Policía Metropolitana de Bogotá destacó los controles que se mantienen en el aeropuerto El Dorado para contrarrestar las redes dedicadas al tráfico de drogas y evitar el envío de sustancias ilícitas hacia diferentes regiones del país y otros destinos.