Reportero alcanzado por una ola en España sufrió un nuevo accidente en vivo

Gran revuelo ha generado el más reciente incidente que sufrió un periodista español durante la transmisión en vivo del noticiero local, pues, mientras el hombre se encontraba realizando un informe en directo junto al mar, este fue alcanzado por una inmensa ola.

El momento, que fue capturado por la camarógrafa que se encontraba cubriendo la noticia junto al periodista, ya le ha dado la vuelta a todas las redes sociales del mundo entero al hacer viral la situación.

Sin embargo, un nuevo hecho ha sido protagonizado por el mismo reportero ya que nuevas fallas volvieron a apoderarse de la sección encargada por el hombre.

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¿Qué le pasó al periodista alcanzado por una ola?

Al encontrarse cubriendo la situación climatológica que actualmente se está viviendo en la costa vasca, el reportero Sergio y su compañera Raquel fueron alcanzados por una gran ola que los cubrió a ambos y que terminó interrumpiendo la transmisión en vivo que se estaba realizando desde la zona.

El programa informativo Euskadi Quédate informó que la nota, emitida el pasado 22 de octubre, tomó por sorpresa al reportero y a su camarógrafa ya que no había aviso previo que alertara sobre el oleaje.

Así mismo, se informó a la comunidad que ninguno de los dos colaboradores traspasaron ninguna zona prohibida por lo que la ausencia de posibles advertencias llevaron a que se hiciera el directo desde este lugar.

Tras la preocupación que se generó, el medio informativo dio a conocer que tanto Sergio como Raquel se encuentran en buen estado de salud ya que el hecho solamente dejó un gran susto.

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Periodista alcanzado por la ola se pronunció

Durante la más reciente emisión del programa, Sergio volvió a conectarse desde la zona costera para asegurar que el estado de salud suyo y el de su compañero es óptimo. Sin embargo, expresó su asombro por la reacción mundial de las redes sociales ya que las reproducciones del clip ya superan los cinco millones de reproducciones.

“Esta mañana cuando he amanecido he visto el teléfono móvil y me he quedado abrumado absolutamente. Gente de todos los continentes, todos los países, medios de comunicación, amigos, compañeros (...) yo no creo que falte absolutamente nadie y si queda alguien es porque está con el móvil sin cobertura o apagado”, aseguró Sergio.

No obstante, durante la más reciente transmisión, la naturaleza volvió a hacer de las suyas ya que las condiciones climatológicas habrían cortado la transmisión mientras el hombre estaba dando nuevos reportes sobre la fuerte borrasca.

Ante el nuevo incidente, el presentador del programa prometió a la audiencia que, en dicha ocasión, no se trataba de una nueva ola contra el reportero y su camarógrafa.