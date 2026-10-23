¿Cuál es el peor aeropuerto de Colombia según las reseñas de Google?

Viajar en avión no depende únicamente del precio del tiquete o de la puntualidad del vuelo. La comodidad de las salas de espera, el estado de los baños, la limpieza y la disponibilidad de servicios también influyen en la experiencia de los pasajeros.

Un análisis de las reseñas de Google Maps, identificó las terminales aéreas colombianas con las puntuaciones más bajas entre 38 aeropuertos que tienen vuelos comerciales regulares. El estudio examinó más de 300 mil opiniones publicadas por viajeros.

¿Cuáles son los aeropuertos peor calificados de Colombia?

El aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla, de San Andrés, encabezó la lista de las terminales con menor puntuación, con un promedio de 3,65 estrellas sobre cinco, basado en 8.174 reseñas.

Le siguieron el aeropuerto César Gaviria Trujillo, de Puerto Inírida, con 3,68 estrellas; el Germán Olano, de Puerto Carreño, con 3,88, y el Vanguardia, de Villavicencio, con 3,91.

En el quinto lugar entre los peor calificados apareció el aeropuerto El Embrujo, de Providencia, con 3,97 estrellas. También figuró entre las diez terminales con menor puntuación el aeropuerto internacional Rafael Núñez, de Cartagena, con 4,09 estrellas y 17.602 opiniones.

El análisis fue realizado por especialistas en datos de Playcasino.com el 21 de octubre de 2026. Para incluir una terminal, se exigieron al menos 200 reseñas y operaciones comerciales regulares.

¿Qué se quejan los viajeros en las reseñas?

Entre las inconformidades mencionadas por los usuarios aparecen las condiciones de las instalaciones, la falta de aire acondicionado, las sillas deterioradas y el estado de algunas edificaciones.

Estas opiniones permiten conocer experiencias de los pasajeros, aunque no constituyen por sí solas una evaluación técnica de la infraestructura ni de la seguridad operacional de los aeropuertos.

¿Cuál es el aeropuerto mejor calificado del país?

En el extremo contrario se ubicó el aeropuerto internacional Palonegro, que sirve a Bucaramanga desde Lebrija, con 4,63 estrellas sobre 7.515 reseñas. Le siguieron el Olaya Herrera, de Medellín, con 4,62, y el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, con 4,60 estrellas.

El Dorado también concentró el mayor número de opiniones del estudio, con 127.209 reseñas. En conjunto, los 38 aeropuertos analizados registraron una calificación promedio de 4,27 estrellas.

Los resultados ofrecen una referencia sobre la percepción de los viajeros, pero las puntuaciones pueden cambiar con nuevas opiniones. Por eso, antes de viajar, es recomendable consultar información actualizada sobre los servicios disponibles y las condiciones de cada terminal.