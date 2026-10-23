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Él es Freddy Bernal, el arquero de padres colombianos que firmó con Chelsea hasta 2029

Freddy Bernal, arquero de 18 años y padres colombianos, renovó su contrato con Chelsea hasta 2029. Conozca su historia y si podría jugar con Colombia.

Él es Freddy Bernal, el arquero de padres colombianos que firmó con Chelsea hasta 2029
Foto: captura de pantalla

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
05:38 p. m.
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El fútbol colombiano podría tener una nueva promesa en Europa. Se trata de Freddy Bernal, un arquero de 18 años y padres colombianos que renovó su contrato con el Chelsea de Inglaterra hasta junio de 2029.

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La noticia fue confirmada este viernes 23 de octubre por el conjunto londinense, que decidió apostar por la continuidad del joven guardameta, considerado uno de los talentos en formación de su cantera.

Aunque Bernal nació en Inglaterra y ha representado a ese país en categorías juveniles, su vínculo familiar con Colombia abre la posibilidad de que algún día pueda vestir la camiseta de la Selección Colombia de mayores.

Chelsea anunció la renovación de Freddy Bernal hasta 2029

A través de sus canales oficiales, el Chelsea confirmó el nuevo acuerdo con el futbolista, quien acaba de cumplir 18 años.

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“Chelsea Football Club se complace en anunciar que el portero de la cantera del Cobham, Freddy Bernal, ha firmado un nuevo contrato que le mantendrá en el club al menos hasta junio de 2029”, comunicó la institución.

Bernal llegó a las divisiones menores del Chelsea cuando tenía ocho años y desde entonces ha avanzado por las diferentes categorías del equipo inglés.

Durante la temporada 2025/26 disputó 26 encuentros entre las categorías Sub-18, Sub-19 y Sub-21, demostrando su crecimiento deportivo.

Actualmente integra el Cobham Next Gen, donde acumula ocho apariciones. Una de sus actuaciones destacadas llegó frente al Reading, cuando consiguió mantener su portería sin recibir goles en el EFL Trophy.

¿Freddy Bernal puede jugar con la Selección Colombia?

El joven guardameta nació el 21 de octubre de 2008 en Redhill, Inglaterra. Sin embargo, sus padres son colombianos, por lo que podría representar a la Tricolor si cumple los requisitos establecidos por la FIFA.

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Hasta ahora, Bernal ha formado parte de las selecciones juveniles de Inglaterra, incluyendo las categorías Sub-17, Sub-18 y Sub-19.

Su renovación representa un paso importante en su carrera, mientras continúa buscando oportunidades para acercarse al primer equipo del Chelsea.

Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre un posible acercamiento de la Federación Colombiana de Fútbol.

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