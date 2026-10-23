Reconocido banco ofrece alternativa de compra de cartera: conozca de cuál se trata y cómo acceder
De ser aprobada la compra de cartera, el banco realizará directamente el pago a la entida financiera donde se tiene la deuda.
Noticias RCN
06:34 p. m.
Buenas noticias para las personas que acumulan deudas en diferentes entidades bancarias y quieren unificarlas en una sola; la alternativa está disponible para pagar las deudas de tarjetas de crédito que se tengan en otros bancos y poder gestionarlas desde una sola entidad.
Banco Falabella lanzó la alternativa de compra de cartera y el objetivo es lograr una mejor administración del dinero por parte de los usuarios y poner en orden las finanzas. El requisito principal es contar con una tarjeta de crédito CMR que tenga un cupo mínimo de $300.000; además, también existe la posibilidad de obtener una tasa de interés más baja a la que se paga en la otra entidad.
Requisitos para acceder a la compra de cartera con Falabella
Todos los usuarios que cuenten con una tarjeta de crédito CMR y tengan el cupo mínimo disponible, podrán iniciar el proceso que será exclusivo a través de la aplicación móvil del banco; los otros requisitos para acceder al beneficio son:
- Tener habilitada la opción de compra de cartera en la aplicación.
- Contar con la información de las tarjetas donde se tenga la deuda, tal como número de tarjeta, fecha de vencimiento, CVV y el monto total de la deuda.
- Se aplica para deudas por un monto mínimo de $300.000.
Otros beneficios que ofrece la iniciativa son la opción de elegir el plazo de las cuotas, no se necesita codeudor y el proceso es 100% digital.
¿Cómo acceder a esta alternativa?
En primera instancia, se debe ingresar a la aplicación móvil del Banco Falabella e identificar la oferta disponible en la opción 'ofertas'; el usuario verá el monto disponible para la compra de cartera; se ingresa la cantidad de la deuda que se quiere comprar junto con las cuotas y se finaliza diligenciando los datos solicitados para completar el proceso.
La entidad informa que la oferta solo está disponible en la aplicación y ningún funcionario podrá llamar a a ofrecer la oferta o enviar links pidiendo los datos de la tarjeta.