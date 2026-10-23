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Reconocido banco ofrece alternativa de compra de cartera: conozca de cuál se trata y cómo acceder

De ser aprobada la compra de cartera, el banco realizará directamente el pago a la entida financiera donde se tiene la deuda.

Reconocido banco ofrece alternativa de compra de cartera: conozca de cuál se trata y cómo acceder
Foto: Magnific

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
06:34 p. m.
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Buenas noticias para las personas que acumulan deudas en diferentes entidades bancarias y quieren unificarlas en una sola; la alternativa está disponible para pagar las deudas de tarjetas de crédito que se tengan en otros bancos y poder gestionarlas desde una sola entidad.

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Banco Falabella lanzó la alternativa de compra de cartera y el objetivo es lograr una mejor administración del dinero por parte de los usuarios y poner en orden las finanzas. El requisito principal es contar con una tarjeta de crédito CMR que tenga un cupo mínimo de $300.000; además, también existe la posibilidad de obtener una tasa de interés más baja a la que se paga en la otra entidad.

Requisitos para acceder a la compra de cartera con Falabella

Todos los usuarios que cuenten con una tarjeta de crédito CMR y tengan el cupo mínimo disponible, podrán iniciar el proceso que será exclusivo a través de la aplicación móvil del banco; los otros requisitos para acceder al beneficio son:

  • Tener habilitada la opción de compra de cartera en la aplicación.
  • Contar con la información de las tarjetas donde se tenga la deuda, tal como número de tarjeta, fecha de vencimiento, CVV y el monto total de la deuda.
  • Se aplica para deudas por un monto mínimo de $300.000.

Otros beneficios que ofrece la iniciativa son la opción de elegir el plazo de las cuotas, no se necesita codeudor y el proceso es 100% digital.

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¿Cómo acceder a esta alternativa?

En primera instancia, se debe ingresar a la aplicación móvil del Banco Falabella e identificar la oferta disponible en la opción 'ofertas'; el usuario verá el monto disponible para la compra de cartera; se ingresa la cantidad de la deuda que se quiere comprar junto con las cuotas y se finaliza diligenciando los datos solicitados para completar el proceso.

La entidad informa que la oferta solo está disponible en la aplicación y ningún funcionario podrá llamar a a ofrecer la oferta o enviar links pidiendo los datos de la tarjeta.

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