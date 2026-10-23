Reconocido banco ofrece alternativa de compra de cartera: conozca de cuál se trata y cómo acceder

Buenas noticias para las personas que acumulan deudas en diferentes entidades bancarias y quieren unificarlas en una sola; la alternativa está disponible para pagar las deudas de tarjetas de crédito que se tengan en otros bancos y poder gestionarlas desde una sola entidad.

Banco Falabella lanzó la alternativa de compra de cartera y el objetivo es lograr una mejor administración del dinero por parte de los usuarios y poner en orden las finanzas. El requisito principal es contar con una tarjeta de crédito CMR que tenga un cupo mínimo de $300.000; además, también existe la posibilidad de obtener una tasa de interés más baja a la que se paga en la otra entidad.

Requisitos para acceder a la compra de cartera con Falabella

Todos los usuarios que cuenten con una tarjeta de crédito CMR y tengan el cupo mínimo disponible, podrán iniciar el proceso que será exclusivo a través de la aplicación móvil del banco; los otros requisitos para acceder al beneficio son:

Tener habilitada la opción de compra de cartera en la aplicación.

Contar con la información de las tarjetas donde se tenga la deuda, tal como número de tarjeta, fecha de vencimiento, CVV y el monto total de la deuda.

Se aplica para deudas por un monto mínimo de $300.000.

Otros beneficios que ofrece la iniciativa son la opción de elegir el plazo de las cuotas, no se necesita codeudor y el proceso es 100% digital.

¿Cómo acceder a esta alternativa?

En primera instancia, se debe ingresar a la aplicación móvil del Banco Falabella e identificar la oferta disponible en la opción 'ofertas'; el usuario verá el monto disponible para la compra de cartera; se ingresa la cantidad de la deuda que se quiere comprar junto con las cuotas y se finaliza diligenciando los datos solicitados para completar el proceso.

La entidad informa que la oferta solo está disponible en la aplicación y ningún funcionario podrá llamar a a ofrecer la oferta o enviar links pidiendo los datos de la tarjeta.