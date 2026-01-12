CANAL RCN
Hermana de Yeison Jiménez pide prudencia ante la creación de perfiles falsos en redes sociales

La hermana del fallecido cantante se tomó sus redes para desmentir la información que ha circulado en internet.

Foto: IG @linajimenez.g
Foto: IG @linajimenez.g

enero 12 de 2026
05:59 p. m.
El país entero se encuentra de luto tras la más reciente confirmación de la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida este sábado 10 de enero en un accidente aéreo.

Por supuesto, millones de colombianos han reaccionado al fatídico hecho que hoy enluta al género popular, pues el caldense se convirtió en uno de los referentes más importantes de la industria en Latinoamérica.

Ante la incertidumbre por parte de los fanáticos, quienes se han mostrado a la expectativa sobre próximos homenajes que se lleven a cabo para despedir al hombre, la hermana del cantante se tomó sus redes sociales para desmentir y aclarar la información que se encuentra circulando en redes sociales.

¿En dónde se harán las honras fúnebres de Yeison Jiménez?

Según el más reciente comunicado oficial, por parte de Medicina Legal, se informó que los procedimientos técnico - científicos y médico - legales continúan. Como resultado, se logró la plena identificación de los cuerpos correspondientes a Yeison Jiménez y Jefferson Osorio Vásquez, cuya entrega a sus familiares se realizará después de las 6:00 p.m. de este lunes 12 de enero.

De igual manera, desde la organización del artista, se aclaró que todavía no hay información oficial que confirme la fecha, el lugar y la hora para llevar a cabo estos respectivos homenajes.

Por su parte, Lina Jiménez, hermana del artista, confirmó que sí se realizará un homenaje para despedir al cantante. No obstante, aún no es confirmada la información pertinente para convocar a su amplia fanaticada.

Así mismo, la mujer solicitó prudencia y respeto, pues, según sus declaraciones, internautas han utilizado información de Sonia Restrepo, esposa del cantante, para crear “perfiles falsos” y suplantar su identidad con mensajes que no corresponden a esta.

Reconocimiento de las otras víctimas

Por otro lado, el más reciente comunicado, por parte de Medicina Legal, otros dos cuerpos han sido identificados mediante odontología forense, mientras que continúan las labores orientadas a culminar la identificación de los dos restantes.

De acuerdo con los avances de esta investigación, se prevé la entrega de los cuatro cuerpos restantes el martes 13 de enero.

