CANAL RCN
Colombia

Comunicado oficial de Medicina Legal: identificaron cuerpos de Yeison Jiménez y más víctimas

Medicina Legal confirmó la identificación de las víctimas del accidente aéreo en Boyacá y anunció cuándo serán entregados los cuerpos a sus familiares.

Yeison Jimenez, medicina legal
Foto: captura de pantalla

Noticias RCN

enero 12 de 2026
05:42 p. m.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un nuevo comunicado oficial sobre el avance en la identificación de las víctimas del accidente aéreo ocurrido entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, hecho donde murió Yeison Jiménez y parte de su equipo de trabajo.

Con el paso de las horas, las autoridades han entregado información clave para dar claridad a las familias y a la opinión pública.

El siniestro dejó varias víctimas fatales, entre ellas el cantante Yeison Jiménez, una de las figuras más reconocidas de la música popular colombiana, cuya muerte ha generado una profunda conmoción nacional, así como la de sus compañeros.

Medicina Legal confirmó las primeras identidades

De acuerdo con el reporte oficial, Medicina Legal logró la plena identificación de dos de los cuerpos, gracias a los procedimientos técnico-científicos adelantados por su equipo forense.

Los primeros en ser identificados fueron Yeison Orlando Jiménez Galeano y Jefferson Osorio Vásquez.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que continúan los procedimientos técnico-científicos y médico-legales relacionados con el accidente aéreo ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama”, señala el comunicado.

La entidad confirmó además que la entrega de estos dos cuerpos a sus familiares se realizará después de las 6:00 p. m. de este lunes (festivo en Colombia), en coordinación con las autoridades competentes, cumpliendo todos los protocolos legales y de respeto hacia las víctimas.

Avanza la identificación del resto de las víctimas

El informe también detalla que otros dos cuerpos ya fueron identificados mediante odontología forense, una de las técnicas clave en este tipo de tragedias, mientras continúan las labores para lograr la plena identificación de los dos cuerpos restantes.

“Así mismo, dos cuerpos han sido identificados mediante odontología forense, mientras que continúan las labores orientadas a culminar la identificación de los dos restantes”, precisó Medicina Legal.

Según el avance de los procedimientos, la entrega total de los cuerpos está prevista para este martes, una vez se cumplan todos los requisitos legales.

El Instituto reiteró que este proceso se desarrolla con “rigor técnico, debido proceso y respeto por las personas fallecidas y sus familias”, en medio de uno de los episodios más dolorosos recientes para Colombia.

 

