ABC de cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia: paso a paso con el registrador nacional

La jornada electoral de este domingo 31 de mayo contará con un sistema de votación completamente manual respaldado por múltiples capas de seguridad que garantizan la transparencia del proceso, explicó el registrador nacional, Hernán Penagos.

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El material electoral ya está distribuido en todo el territorio nacional sin contratiempos, con apoyo de la fuerza pública en su traslado.

Penagos confirmó que las 122.000 mesas de votación estarán operativas, incluidas las zonas con situaciones complejas de orden público como el Guaviare, donde se monitorea constantemente la situación.

¿Cómo votar en las elecciones presidenciales en Colombia?

El día de las elecciones, los ciudadanos solo podrán votar con la cédula de ciudadanía original, ya sea la amarilla tradicional, la digital con componente físico o la descargada mediante aplicación. No se aceptarán contraseñas, fotografías ni pasaportes.

Los votantes recibirán un único tarjetón con las imágenes de todos los candidatos, que deberán marcar dentro del recuadro correspondiente.

El Registrador aclaró que los votantes pueden llevar a sus hijos menores e incluso mascotas al puesto de votación; las personas con discapacidad pueden estar acompañadas hasta el cubículo.

Está prohibido fotografiar el voto marcado por riesgo de corrupción; y los bolígrafos proporcionados son comunes y corrientes, sometidos a pruebas técnicas ante partidos políticos y observadores.

En cada mesa habrá seis jurados de votación, ciudadanos comunes elegidos aleatoriamente por sorteo, no funcionarios de la Registraduría.

Estos jurados son responsables de contar los votos a las 4:00 de la tarde y diligenciar tres formularios E14 (actas electorales) con información idéntica: uno para transmisión de resultados, otro para los jueces que harán el escrutinio, y un tercero como respaldo en las arcas claves.

¿El software del CNE es seguro para las elecciones?

Penagos enfatizó que "los softwares no cuentan los votos, los softwares consolidan". El sistema colombiano es eminentemente manual y deja evidencia física: las 360.000 actas electorales se publicarán para que ciudadanía y partidos las comparen con los datos divulgados.

Los votos marcados incorrectamente pueden reemplazarse antes de depositarse en la urna, y cualquier marcación dentro del recuadro es válida si refleja claramente la intención del votante.

Sobre las auditorías al software, el registrador detalló que existe "el plan general de auditorías más robusto de toda la historia de Colombia", exposición del código fuente a auditores de los partidos durante dos semanas, y congelamiento del código antes de la elección.

Agregó que participan 860.000 jurados, 9.300 jueces y notarios, más de 500.000 testigos electorales y 1.400 observadores internacionales.

"Cualquier duda se puede verificar comparando las actas físicas con los datos publicados", concluyó Penagos, haciendo un llamado a la ciudadanía a votar con confianza en un sistema que ha funcionado exitosamente en elecciones anteriores, incluidas las legislativas de hace dos meses.