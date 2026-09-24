¿Cuánto han crecido las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y cuáles son sus zonas calientes?

Según las cifras conocidas, el número de integrantes atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también como ‘Los Pachenca’, habría aumentado de manera considerable en los últimos años.

Mientras en reportes de 2024 se hablaba de una estructura de alrededor de 466 integrantes, informes de inteligencia citados posteriormente ubicaron su tamaño en 858 miembros.

Tras esto, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre las dinámicas de expansión y disputa territorial en la región, mientras las autoridades mantienen operaciones para contener su accionar.

Refuerzan presencia de la Fuera Pública en las zonas calientes

Ante ese panorama, la Fuerza Pública reforzó su presencia en diferentes puntos estratégicos del Caribe.

Son más de 1.500 uniformados los que participan en el despliegue, con apoyo de unidades especializadas y vigilancia aérea para fortalecer el control territorial.

Las operaciones se han concentrado, entre otros sectores, en las vías de Puente 11, la ‘Y’ de Bonda, El Calabazo, Buritaca y Marquetalia.

También se mantiene vigilancia sobre corredores estratégicos, especialmente en la vía entre Santa Marta y Riohacha y en sectores de la zona metropolitana de Santa Marta.

¿Cuál es el propósito de este despliegue?

Jorge Mora, ministro de Defensa, aseguró que uno de los propósitos del despliegue es recuperar la confianza de las comunidades en la Fuerza Pública.

Estamos generando la confianza para que la gente vuelva a creer en la fuerza pública.

La estrategia combina presencia militar y policial, labores de inteligencia y operaciones dirigidas contra integrantes de las estructuras armadas.

¿Dónde tienen presencia las Autodefensas Conquistadora de la Sierra Nevada?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada tienen su principal área de influencia en la región Caribe.

Según reportes oficiales, su radio de acción incluye municipios como Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo y Zona Bananera, en Magdalena; Dibulla, Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, en La Guajira; y Valledupar, Pueblo Bello, El Copey, Río de Oro y San Martín, en Cesar.

La estructura también ha sido relacionada con actividades como extorsión, narcotráfico y control territorial.

E incluso, la Fundación Ideas para la Paz ha señalado que las ACSN han consolidado mecanismos de control sobre economías legales e ilegales en Magdalena, La Guajira y Cesar, con rentas criminales estimadas en miles de millones de pesos mensuales.

Buscan a los principales cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Mientras aumenta la presión de la Fuerza Pública, las autoridades tienen identificados a varios de los principales mandos de la organización.

Entre ellos aparece Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado como máximo jefe de las ACSN. También figuran otros mandos como alias Patilizo y ‘Flash’, este último relacionado con el Frente Javier Cáceres.

La estructura opera mediante diferentes frentes, entre ellos Javier Cáceres, Cristóbal Duarte, Libardo Vergel y Resistencia Campesina, de acuerdo con reportes sobre su organización interna.

Las autoridades también han identificado a alias ‘Jacobo’ o ‘Jacob’ como uno de los responsables de una de estas estructuras territoriales.