Habitante de calle estaría lanzando perros desde un puente en Kennedy, Bogotá: esto se sabe

Una denuncia ciudadana levantó alarmas en la localidad de Kennedy por un presunto caso de maltrato contra varios perros que permanecen en las calles.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, un habitante de calle estaría involucrado en agresiones contra estos animales. La situación se tornó más grave después de que comenzaran a circular videos en redes sociales que mostrarían uno de los hechos más recientes.

En las imágenes se observa a un perro que habría sido lanzado desde el puente vehicular de la avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá.

El animal quedó gravemente afectado tras la caída, pero una persona que transitaba por el lugar lo encontró, le prestó ayuda y decidió hacerse cargo de su recuperación.

¿Qué se sabe del maltrato contra perritos de la calle en Kennedy?

Javier Prieto, alcalde encargado de Kennedy, confirmó que las autoridades locales ya tienen conocimiento de dos denuncias relacionadas específicamente con este caso.

Sin embargo, explicó que la localidad también recibe reportes sobre otras situaciones de maltrato animal que son atendidas por las entidades correspondientes.

Esto específicamente lo investigamos con el Instituto de Protección y Bienestar Animal y con la Policía Nacional, porque recuerden que este tema ya es un delito.

La investigación busca establecer qué ocurrió con los animales, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que se habrían producido las agresiones.

El maltrato animal ya puede constituir un delito

Desde la Alcaldía recordaron que el maltrato contra los animales no es simplemente una conducta reprochable, sino que puede constituir un delito, por lo que los casos deben ser puestos en conocimiento de las autoridades.

En este caso, la denuncia ciudadana y los videos que circulan en redes sociales son elementos que pueden contribuir a orientar las investigaciones.

Las autoridades también deberán establecer si existe una persona responsable de las agresiones denunciadas y cuáles serían las circunstancias concretas de cada caso.

Anuncian inversión de $1.500 millones en Kennedy para los animales

Más allá de la investigación por estos hechos, la Alcaldía Local anunció nuevas medidas para fortalecer la protección de los animales en Kennedy.

Según el alcalde encargado, la localidad destinará más de $1.500 millones para la adquisición de una unidad móvil de Protección y Bienestar Animal.

La inversión también contempla la puesta en funcionamiento y adecuación de la que sería la primera Casa de Protección Animal de la localidad.