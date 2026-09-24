La verdad se conoce cuatro años después: implicado contó qué pasó con el ingeniero Andrés Camilo Peláez

Una confesión en audiencia reveló nuevos detalles sobre lo que habría ocurrido con el ingeniero Andrés Camilo Peláez. Uno de los implicados contó que fue golpeado y torturado durante su cautiverio.

Esta declaración ayuda a reconstruir lo que pasó con el ingeniero. Noticias RCN tuvo acceso a detalles de esta audiencia en exclusiva, en la que se conocieron los últimos momentos de la víctima.

Más de mil días sin saber qué pasó

“Que no le pegaran y que él no sabía nada de lo que estaba pasando”, así fueron las súplicas de Peláez mientras estaba secuestrado, de acuerdo con lo revelado por alias Se lo juro, quien tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos.

Todo había comenzado con una orden, vigilar al ingeniero para después secuestrarlo: “Que lo vigiláramos para saber por dónde se movía”.

Los implicados harían parte de El Mesa, estructura criminal multicrimen originada hace más de 35 años en Bello, Antioquia. En la noche del 3 de abril de 2022, Peláez fue interceptado en el parque principal de San Andrés de Cuerquia, luego lo llevaron a una finca en donde lo amarraron y le cubrieron el rostro.

“Lo teníamos amarrado, le tapamos la cara con una bolsa y él nos pedía que lo soltáramos”, expuso ‘Se lo Juro’ en el interrogatorio, mencionando también que los secuestradores buscaban dinero exigiéndole un millón de pesos.

Desgarrador testimonio de la mamá

Peláez se negó a pagar, lo cual llevó a que comenzara la pesadilla: un secuestro que terminó en tortura y asesinato. El implicado delató a alias El Paisa diciendo que “le dio un tiro en una pierna” al ingeniero. Él habría sido quien lo terminó asesinando.

La mamá del joven lleva 1.633 días esperando justicia. Cada día, ha contado en redes sociales sobre la búsqueda de su hijo. Durante cuatro años, nunca supo qué pasó con él y con esta declaración de ‘Se lo juro’ se conoce finalmente la verdad.

Este hombre, además, entregó una pista clave al asegurar que a Peláez lo enterraron y luego los restos habrían sido arrojados a un río.