¿Habrá o no paro armado en Magdalena? Esto dijo la gobernadora tras la muerte de alias Cholo

La situación de seguridad en el Magdalena está en puntos suspensivos luego de un operativo de las autoridades contra estructuras criminales que dejó siete personas muertas, entre ellas, de acuerdo con información preliminar, alias Cholo.

El fallecido era señalado por las autoridades como uno de los hombres de mayor importancia dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN), después de alias Pinocho.

Tras el operativo se presentaron bloqueos en algunos puntos, entre ellos el corredor de El Tayrona, donde fueron atravesados vehículos, árboles y camiones para impedir el paso.

Ante este escenario, una de las principales preguntas es si el departamento podría enfrentar un paro armado como retaliación por la operación.

¿Habrá o no paro armado?

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra Zúñiga, fue enfática al referirse a esta posibilidad y aseguró que las autoridades no permitirán que se concrete un paro armado en el departamento.

La mandataria explicó que la situación se encuentra bajo control y que, aunque se mantiene la tensión, las autoridades activaron medidas preventivas para garantizar la seguridad de la población.

Según explicó, después del operativo se realizó un consejo de seguridad con el presidente de la República y se mantuvo un Puesto de Mando Unificado (PMU) hasta las 7:00 de la mañana para hacer seguimiento a la situación.

“Todo está tranquilo”, señaló la gobernadora al referirse al panorama de seguridad tras las acciones de las autoridades.

Ya habilitaron corredor de el Tayrona tras indicios de posible paro armado

De acuerdo con la gobernadora, en la vía fueron ubicados buses, árboles y camiones con el objetivo de bloquear la movilidad. Sin embargo, las autoridades intervinieron y lograron retirar los obstáculos.

La mandataria confirmó que el tránsito por este corredor quedó restablecido en un 100%, como parte de las acciones para recuperar la normalidad.

La situación también es seguida de cerca por las autoridades debido a la importancia de esta zona para la movilidad y el turismo en el departamento.

¿Qué medidas están tomando como acciones preventivas?

Como medida preventiva, Policía y Ejército permanecen desplegados en diferentes puntos del Magdalena. Además, según explicó Guerra Zúñiga, llegaron refuerzos provenientes de La Guajira, Atlántico y Cesar.

La gobernadora no entregó una cifra exacta sobre el número de uniformados que fueron enviados al departamento, pero confirmó la presencia de varios pelotones del Ejército y de unidades de Fuerzas Especiales.

El objetivo, explicó, es evitar nuevos hechos de alteración del orden público y mantener la presencia institucional mientras las autoridades evalúan la situación.

¿Qué estructura criminales tienen presencia en este territorio?

Detrás de la operación existe, según la información entregada por la gobernadora, una disputa entre estructuras armadas que buscan controlar las rutas utilizadas para el narcotráfico.

Por un lado están las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y, por otro, el grupo conocido como ‘Los Primos’, al que la gobernadora describió como una especie de “outsourcing” que estaría prestando servicios criminales para ambos grupos.

Esta disputa por el control territorial y de las rutas ilegales es uno de los elementos que, según las autoridades, está detrás de la confrontación en la zona.

¿Por qué era importante alias Cholo?

El operativo hacía parte de un plan de inteligencia adelantado por la Presidencia y el Ministerio de Defensa. Según explicó la gobernadora, el presidente había dado un ultimátum a alias Pinocho para que se entregara a las autoridades.

Alias Cholo era señalado como su segundo al mando y murió durante el operativo.

La gobernadora también indicó que entre los siete fallecidos podría estar alias Comando y otro hombre conocido como alias El Pollo, quien sería hijo de alias Pinocho.

Sin embargo, la identidad de los fallecidos todavía debe ser confirmada por Medicina Legal, por lo que estos nombres permanecen como información preliminar.