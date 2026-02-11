¿Cuántos cultivos y ganado se han perdido en Córdoba durante la emergencia por las lluvias?

El frente frío que se desplaza hacia el sur del continente ha destrozado la economía en Córdoba. Sin consolidar cifras, el Gobierno sugiere que podrían haberse perdido más de 300.000 hectáreas de cultivos y 145.000 dedicadas a la ganadería.

Rafael Enrique Molina, de 73 años, ha trabajado la tierra durante seis décadas. Sin embargo, los cultivos, con los que sacó adelante a siete hijos, se perdieron con las lluvias e inundaciones de los últimos días. Un drama que viven miles de familias campesinas:

“Como pobre que soy, puedo decir que hay casi 12 millones de pesos perdidos, entre maíz, patilla, pepino, melón y ahuyama, que es lo que siembro. Estoy a la espera de un milagro de Dios, porque no sé qué otra fuerza podría ayudarnos. No queda nada”.

Infraestructura en el departamento ha sido destruida:

Más allá de las viviendas y cultivos, las autoridades registran daños estructurales en colegios, iglesias, instalaciones judiciales, parques y vías. En palabras del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD):

Se han hecho “cálculos con las imágenes satelitales, que nos arrojan unas 48.000 hectáreas, en este momento, bajo el agua. Eso, haciendo un poco matemáticas de servilleta, podría significar que tenemos 250.000 a 300.000 hectáreas afectadas. Recuperar eso cuesta una fortuna”.

El sector ganadero también se ha visto fuertemente golpeado:

Si bien se estima que solo en cultivos de frijol y maíz 2.000 hectáreas se han visto afectadas, el gremio ganadero señaló que al menos 145.000 tierras de pastoreo quedaron bajo el agua.

Además, 450.000 bovinos viven al límite y 2.500 cabezas de ganado se perdieron con las inundaciones. Según Leonardo de Salas, coordinador regional de Fedegán en el departamento de Córdoba:

Hay “más de 200.000 hectáreas afectadas, más de 400.000 bovinos en apuros, más de 1.700 animales desaparecidos y muchos de ellos ya están muertos. De igual manera, cultivos transitorios están totalmente perdidos, entre ellos los de plátano, yuca, frijol, maíz, algodón, en fin”.