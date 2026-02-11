Procuraduría solicitó a las entidades del sector salud emprender acciones para garantizar la atención de los cordobeses durante las lluvias

En medio de la crisis generada por las lluvias e inundaciones en el departamento de Córdoba, que deja a 50.000 familias damnificadas, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las entidades del sector salud, entre ellas las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las Empresas Sociales del Estado (ESE), la Superintendencia de Salud y las entidades territoriales, a emprender acciones para garantizar la atención de los cordobeses.

Solicitó, además, que entre sus planes no solo contemplen estrategias para mitigar la crisis, también para continuar tratando a los habitantes del departamento, sobre todo a aquellos con enfermedades graves o en situaciones de vulnerabilidad. Según la entidad:

“La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social solicitó a las EPS con afiliados en el territorio en emergencia la implementación de acciones para priorizar y atender a la ciudadanía en medio de esta calamidad con especial énfasis en niños, gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas; también, la atención en urgencias, la activación de las rutas, el suministro de medicamentos e insumos, entre otros”.

Procuraduría hizo un llamado a vigilar la atención brindada por las entidades de Salud en Córdoba:

Con las lluvias, los habitantes han tenido que dormir a la intemperie, enfrentándose a la proliferación de mosquitos y el terreno que han ido ganando algunas especies de serpiente.

Es así que el Ministerio Público “requirió a las secretarías de salud departamental y municipal trabajar articuladamente con las autoridades y demás actores del sector salud y ejecutar una vigilancia epidemiológica relacionada con la emergencia, brigadas de vacunación, coordinar la red pública y privada para la prestación de servicios de salud, etc.”.

Pero no es todo. También solicitó al personal de la Superintendencia Nacional de Salud vigilar la atención prestada a los pacientes en Córdoba durante la crisis generada por las lluvias y reportar posibles fallas, para hacer seguimiento.