La importancia de alimentarse bien para tener un correcto desempeño laboral: esto dicen los expertos

Mantener horarios regulares de comida y una dieta equilibrada puede influir en la concentración, la energía y el bienestar general de los trabajadores. Situaciones como dolores de cabeza, fatiga o dificultades para enfocarse suelen estar asociadas a la omisión de comidas o a una nutrición inadecuada.

En muchos entornos laborales, la rutina diaria favorece prácticas alimenticias poco saludables. La presión por cumplir con tareas y plazos puede llevar a sustituir comidas completas por refrigerios rápidos o productos ultra procesados. Este tipo de hábitos, según expertos de Positiva, se relaciona con una disminución en la productividad y con la aparición de malestares físicos que, a largo plazo, afectan la salud y el rendimiento profesional.

¿Qué mencionan los expertos?

Frente a este panorama, algunas administradoras de riesgos laborales han desarrollado estrategias orientadas a promover una mejor nutrición entre los empleados. Entre estas iniciativas se encuentran foros y espacios formativos enfocados en temas como la importancia de la nutrición en la salud ósea, la prevención de enfermedades y el papel de la alimentación saludable en el ámbito laboral. Estas actividades buscan fortalecer la cultura del autocuidado en las empresas.

Asimismo, se han implementado propuestas pedagógicas alternativas, como contenidos audiovisuales y cómics educativos. Un ejemplo es la producción difundida en el canal de YouTube de Posiplay, en la que los alimentos dialogan sobre su valor nutricional y sus beneficios. Carlos Iván Heredia Ferreira, vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros, ha destacado este tipo de herramientas como recursos para sensibilizar a los trabajadores.

La clave de la alimentación

Por su parte, la nutricionista Mireya Delgadillo, en su texto Alimentación Inteligente, plantea una serie de recomendaciones orientadas a mejorar los hábitos alimenticios en el entorno laboral. Entre ellas se incluyen comer en espacios distintos al puesto de trabajo, prestar atención al momento de alimentarse, reducir el uso de dispositivos electrónicos durante las comidas, priorizar alimentos integrales, mantener una adecuada hidratación y planificar las comidas con antelación. También sugiere escuchar las señales del cuerpo y mantener una actitud flexible frente a la alimentación.

El documento resalta que una nutrición adecuada contribuye al equilibrio físico y mental, factores necesarios para el desarrollo eficiente de las actividades profesionales. En este sentido, cada comida es presentada como una oportunidad para fortalecer la salud, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida laboral.