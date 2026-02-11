72 horas bajo fuego: ELN mantiene rodeado a El Carmen tras el asesinato de un subintendente

El municipio de El Carmen, en la región del Catatumbo, completa 72 horas bajo ataque del ELN.

La situación se agravó desde el lunes, cuando en Guamalito fue asesinado el subintendente de la Policía Andrés Felipe de la Hoz. Desde el primer momento en que se registró el ataque, las autoridades activaron un puesto de mando unificado desde la capital del departamento para coordinar la respuesta institucional.

En el departamento se mantiene la alerta roja ante la compleja situación de orden público.

ELN mantiene rodeado a El Carmen tras el asesinato de un subintendente

Durante tres días consecutivos, los carmelitanos y la fuerza pública han permanecido bajo fuego. Tropas del Ejército y de la Policía han intentado repeler los ataques que se han registrado en la zona.

El impacto en la vida diaria es total. Los comercios cerraron sus puertas y las clases fueron suspendidas como medida para salvaguardar la vida de los estudiantes.

Las autoridades informaron que se garantiza el derecho a la educación desde las viviendas y la continuidad del servicio de alimentación escolar, mientras persiste la emergencia.

Leonardo Sánchez, presidente de Asinort, describió el ambiente que se vive en el municipio:

Hay zozobra, hay incertidumbre, hay mucho temor porque ya está en la zona urbana el conflicto armado de los diferentes municipios de la zona del Catatumbo.

Más de 90 mil personas han sido desplazadas por el ELN

La crisis no se limita a El Carmen. En toda la región del Catatumbo, la compleja situación de orden público ya deja más de 96.000 personas desplazadas. Desde municipios como El Tarra, Tibú y El Carmen continúan llegando familias a Ocaña en busca de refugio.

Mientras las operaciones de la fuerza pública siguen en marcha y el puesto de mando unificado coordina acciones, la comunidad permanece prácticamente confinada, a la espera de que la presencia de las tropas logre restablecer la seguridad en una zona que vuelve a quedar en medio del conflicto armado.