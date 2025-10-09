CANAL RCN
Cuarto día de cierre en la vía al Llano: sectores productivos paralizados y alza en pasajes

La gobernadora del Meta advirtió el impacto del cierre de la vía al Llano en siete departamentos del país.

septiembre 10 de 2025
07:58 a. m.
El cierre total de la vía al Llano, que conecta Bogotá con Villavicencio, entró en su cuarto día consecutivo, generando pérdidas económicas incalculables y afectando severamente el abastecimiento de alimentos en varias regiones de Colombia.

La situación, originada por un bloqueo en el kilómetro 18 de la carretera, paralizó los sectores productivos de la región, causando estragos en la economía local y nacional. Según informes de Cotelco, el sector hotelero está perdiendo aproximadamente dos mil millones de pesos diarios, con una caída en las reservas de más del 20%.

Gobernadora del Meta exige intervención urgente del Gobierno

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que intervenga y solucione esta crisis.

"Seguimos al frente de la emergencia de la vía a la Orinoquía", declaró la gobernadora del Meta, enfatizando la importancia de considerar esta ruta como más que solo una conexión entre Bogotá y Villavicencio. La funcionaria advierte que el impacto se extiende a siete departamentos, afectando sectores como el agrícola, el transporte y el hortifrutícola.

La gobernadora también criticó al Gobierno Nacional por la falta de inversión en puntos críticos de la vía, recordando compromisos previos que, según ella, no se han cumplido.

Los costos elevados del pasaje y las rutas alternas por cierre de vía al Llano

El cierre no solo afecta a los Llanos Orientales, sino que también impacta el abastecimiento de Bogotá y otros departamentos. Los viajeros se ven obligados a tomar rutas alternativas a través de Casanare y Boyacá, enfrentando costos elevados y tiempos de viaje extendidos. El precio de los tiquetes aumentó de 44,000 a 80,000 pesos, y los viajes ahora duran alrededor de 10 horas.

La situación ha llevado a una crisis en el transporte de carga, con conductores y transportadores realizando maniobras complicadas para intentar llegar a sus destinos. Cada día de cierre representa pérdidas de miles de millones de pesos para la economía regional y nacional.

Mientras las autoridades buscan soluciones, la población y los sectores económicos afectados esperan una pronta resolución que permita reabrir esta arteria de comunicación y comercio. La crisis actual subraya la importancia de la vía no solo para la conexión entre regiones, sino también para la economía y el abastecimiento de gran parte del país.

