Alcalde de Guayabetal reporta 400 familias afectadas por el cierre de la vía al Llano

El alcalde José Simón Mejía detalla el impacto económico en la región y propone soluciones a corto plazo para evitar futuras emergencias en la vía Bogotá-Villavicencio.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
07:47 a. m.
El cierre de la vía al Llano en el kilómetro 18 continúa generando afectaciones para los habitantes de Guayabetal, afectando directamente a 450 establecimientos comerciales y dejando sin sustento a aproximadamente 400 familias. El alcalde José Simón Mejía, en una entrevista con Noticias RCN, detalló la magnitud de la crisis.

"Cuando se cierra la vía son 450 establecimientos de comercio, unos que están en el casco urbano de forma directa, se ven afectados porque aproximadamente 400 familias que dependen de esto de forma directa e indirecta, quedan allí sin formas de llegar a acceder a su medio de sustento", explicó Mejía.

Afectaciones viales alcanzan veredas rurales de Guayabetal

El impacto se extiende más allá del casco urbano, afectando también a las veredas de Limoncito, Monterredondo, Mesa Grande, Primavera, Susumuco y Casa de Tejas. La situación se agrava por la dependencia de la región en la movilidad vial para su actividad económica.

Ante la recurrencia de estas emergencias en la vía Bogotá-Villavicencio, el alcalde propuso soluciones a corto y mediano plazo. "Se atiende a los puntos críticos que tiene la vía Bogotá-Villavicencio y créame, que se mejora ostensiblemente la movilidad", afirmó Mejía.

Autoridades de Guayabal pidieron apoyo al Gobierno para mejorar la vía Bogotá-Villavicencio

El alcalde destacó que han comunicado estos puntos críticos al Gobierno Nacional a través de entidades como la ANI, el INVIAS y el Ministerio de Transporte. Además, mencionó acercamientos con la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, para solicitar recursos para completar obras pendientes.

El alcalde también mencionó la importancia de los mantenimientos que se están realizando en el túnel de la vía. Estas propuestas y observaciones de las autoridades locales podrían ser clave para prevenir futuras emergencias y mejorar la infraestructura vial de la región.

La situación en Guayabetal pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar los problemas de infraestructura vial en la zona, no solo para garantizar la movilidad, sino también para asegurar la estabilidad económica de cientos de familias que dependen directamente del flujo de tráfico en la vía al Llano.

