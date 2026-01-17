Tragedia: cuatro personas fallecieron al interior de una mina en Soacha, Boyacá

Durante la madrugada de este sábado 17 de enero se conoció una grave emergencia en el municipio de Socha, en el departamento de Boyacá, donde cuatro personas perdieron la vida al interior de una mina de carbón.

Tragedia minera: cuatro personas murieron en Soacha

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, las víctimas realizaban labores de verificación e inspección dentro del socavón cuando se produjo una peligrosa acumulación de gases.

Esta situación generó la asfixia de los trabajadores e impidió que lograran salir oportunamente del lugar.

Entre los fallecidos se encuentran tres mineros y una mujer encargada del área de salud y seguridad en el trabajo, quien se encontraba acompañando el procedimiento de inspección.

La concentración de gases al interior de la mina habría alcanzado niveles críticos en cuestión de minutos, lo que desencadenó la tragedia.

Organismos de socorro y personal especializado acudieron al sitio para adelantar las labores de rescate y asegurar la zona, mientras las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y establecer si la mina cumplía con las normas de seguridad exigidas por la ley.