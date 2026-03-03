CANAL RCN
Colombia

Le dieron 24 horas para abandonar el territorio: delicada denuncia de periodista en el Urabá

Un corresponsal de Teleantioquia denunció que recibió amenazas por parte de presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Periodista Yeison Rojas Teleantioquia
FOTO: Flip

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
08:25 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un grave hecho de violencia se registró en la región del Urabá antiqueño tras conocerse la delicada denuncia realizada por Yeison Rojas, un corresponsal de Teleantioquia, quien se vio obligado a abandonar el territorio junto a su familia.

Por riesgo electoral piden cambiar mesas de votación en Jamundí: ¿Amenazas de grupos armados?
RELACIONADO

Por riesgo electoral piden cambiar mesas de votación en Jamundí: ¿Amenazas de grupos armados?

De acuerdo a lo revelado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Rojas recibió una llamada por parte de una persona que se identificó como el "segundo al mando de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia" (Clan del Golfo), quien le exigió abandonar el territorio antes de la medianoche de este 2 de marzo.

Las razones detrás de las amenazas

Según lo detallado por la denuncia, la razón detrás de esta intimidante llamada sería debido a que el periodista se negó a asistir a un encuentro al que fue citado por este mismo grupo armado en un corregimiento del municipio de Apartadó.

Después de las publicaciones comenzaron las llamadas. Primero advertencias, luego mensajes directos: que debía irme de la zona. En una ocasión me citaron a un sector rural de Apartadó para ‘hablar del problema’. No asistí. No existían garantías de seguridad. Tras mi negativa, las intimidaciones continuaron.

"El contexto sugiere una retaliación por su labor informativa que busca sembrar la autocensura. Alertamos a la Policía de Antioquia para que activen de manera inmediata la ruta de protección y coordinen con el periodista medidas urgentes de prevención y protección", indicó la Flip.

Teleantioquia rechazó las amenazas para su corresponsal

Según detalló Teleantioquia, no es la primera vez que Rojas es víctima de amenazas por parte de grupos armados debido a su labor informativa en una zona crítica para la seguridad como es el Urabá antioqueño, pero estas situaciones han sido desestimadas por la Unidad Nacional de Protección.

Teleantioquia expresa su contundente rechazo ante las amenazas recibidas contra nuestro corresponsal en el Urabá antioqueño, Yeison David Rojas (...) Teleantioquia expresa su solidaridad con nuestro corresponsal y, al igual que la Flip, exige que se le brinden todas las garantías para el ejercicio de su labor periodística.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fides

FIDES y la ECR lanzan voluntariado de deporte inclusivo para potenciar atletas con discapacidad

Elecciones en Colombia

Por riesgo electoral piden cambiar mesas de votación en Jamundí: ¿Amenazas de grupos armados?

EPS

Familia de Kevin Acosta denuncia al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones

Otras Noticias

Medio oriente

EE. UU. ordena salida de personal diplomático no esencial en seis países de Medio Oriente

El Departamento de Estado ya había instado previamente a los ciudadanos estadounidenses a abandonar todo Oriente Medio.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita luego de bombardeos cerca de su residencia

Bombardeos en Arabia Saudita generaron salida inmediata de Cristiano Ronaldo y su familia.

Datacrédito

DataCrédito lanzó ayuda para endeudados en Colombia: así funciona esta herramienta

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 3 de marzo de 2026

EPS

Esto es lo que debe hacer un usuario si no quiere ser trasladado de EPS en el país: ojo al proceso