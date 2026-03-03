Le dieron 24 horas para abandonar el territorio: delicada denuncia de periodista en el Urabá

Un grave hecho de violencia se registró en la región del Urabá antiqueño tras conocerse la delicada denuncia realizada por Yeison Rojas, un corresponsal de Teleantioquia, quien se vio obligado a abandonar el territorio junto a su familia.

De acuerdo a lo revelado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Rojas recibió una llamada por parte de una persona que se identificó como el "segundo al mando de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia" (Clan del Golfo), quien le exigió abandonar el territorio antes de la medianoche de este 2 de marzo.

Las razones detrás de las amenazas

Según lo detallado por la denuncia, la razón detrás de esta intimidante llamada sería debido a que el periodista se negó a asistir a un encuentro al que fue citado por este mismo grupo armado en un corregimiento del municipio de Apartadó.

Después de las publicaciones comenzaron las llamadas. Primero advertencias, luego mensajes directos: que debía irme de la zona. En una ocasión me citaron a un sector rural de Apartadó para ‘hablar del problema’. No asistí. No existían garantías de seguridad. Tras mi negativa, las intimidaciones continuaron.

"El contexto sugiere una retaliación por su labor informativa que busca sembrar la autocensura. Alertamos a la Policía de Antioquia para que activen de manera inmediata la ruta de protección y coordinen con el periodista medidas urgentes de prevención y protección", indicó la Flip.

Teleantioquia rechazó las amenazas para su corresponsal

Según detalló Teleantioquia, no es la primera vez que Rojas es víctima de amenazas por parte de grupos armados debido a su labor informativa en una zona crítica para la seguridad como es el Urabá antioqueño, pero estas situaciones han sido desestimadas por la Unidad Nacional de Protección.