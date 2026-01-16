Ataque con drones del ELN deja un soldado muerto y cuatro heridos en Tibú

Un nuevo ataque contra la fuerza pública se registró en la noche de este viernes en la zona del Catatumbo. Al menos un uniformado perdió la vida y otros cuatro resultaron heridos tras el lanzamiento de explosivos desde drones en el sector de la vereda Palmeras, zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

Ejército señala al ELN como responsable

El Comando de la Segunda División del Ejército Nacional informó que tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 fueron blanco de un ataque indiscriminado perpetrado por integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del grupo armado organizado ELN.

La acción terrorista ocurrió en la vereda Palmeras y dejó como víctima mortal al soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, oriundo de Palmira, Valle del Cauca.

Además, dos suboficiales y dos soldados resultaron heridos con lesiones por esquirlas, quienes fueron evacuados vía aérea a un centro médico especializado en la ciudad de Cúcuta.

Condena y acompañamiento a las familias

El Ejército rechazó de manera enfática el ataque, calificándolo como una práctica terrorista que viola los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, poniendo en grave riesgo a la población civil de la región.

La institución anunció también la conformación de un equipo multidisciplinario para acompañar a la familia del soldado fallecido. “Elevamos plegarias para el eterno descanso de nuestro héroe que ofrendó su vida luchando por la seguridad de los habitantes del Catatumbo”, señaló el comunicado oficial.

El hecho se suma a la serie de ataques recientes en esta convulsionada región fronteriza, donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene en constante tensión a las comunidades y a la fuerza pública.