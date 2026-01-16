CANAL RCN
Colombia

Ataque con drones del ELN deja un soldado muerto y cuatro heridos en Tibú

La acción terrorista ocurrió en la vereda Palmeras y dejó como víctima mortal al soldado profesional Juan Esteban González Sánchez.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

enero 16 de 2026
09:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo ataque contra la fuerza pública se registró en la noche de este viernes en la zona del Catatumbo. Al menos un uniformado perdió la vida y otros cuatro resultaron heridos tras el lanzamiento de explosivos desde drones en el sector de la vereda Palmeras, zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

Un año de crisis humanitaria en el Catatumbo: más de 103.000 desplazados por la violencia
RELACIONADO

Un año de crisis humanitaria en el Catatumbo: más de 103.000 desplazados por la violencia

Ejército señala al ELN como responsable

El Comando de la Segunda División del Ejército Nacional informó que tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 fueron blanco de un ataque indiscriminado perpetrado por integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del grupo armado organizado ELN.

Cerca de dos mil niños se podrían quedar sin clases por enfrentamientos en el Catatumbo
RELACIONADO

Cerca de dos mil niños se podrían quedar sin clases por enfrentamientos en el Catatumbo

La acción terrorista ocurrió en la vereda Palmeras y dejó como víctima mortal al soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, oriundo de Palmira, Valle del Cauca.

Además, dos suboficiales y dos soldados resultaron heridos con lesiones por esquirlas, quienes fueron evacuados vía aérea a un centro médico especializado en la ciudad de Cúcuta.

Condena y acompañamiento a las familias

El Ejército rechazó de manera enfática el ataque, calificándolo como una práctica terrorista que viola los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, poniendo en grave riesgo a la población civil de la región.

Menor secuestrada por las disidencias fue obligada a enviar un mensaje de terror a los niños en el Catatumbo
RELACIONADO

Menor secuestrada por las disidencias fue obligada a enviar un mensaje de terror a los niños en el Catatumbo

La institución anunció también la conformación de un equipo multidisciplinario para acompañar a la familia del soldado fallecido. “Elevamos plegarias para el eterno descanso de nuestro héroe que ofrendó su vida luchando por la seguridad de los habitantes del Catatumbo”, señaló el comunicado oficial.

El hecho se suma a la serie de ataques recientes en esta convulsionada región fronteriza, donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene en constante tensión a las comunidades y a la fuerza pública.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dapre

Procuraduría investiga contrato de $10.000 millones del Dapre para defensa de Petro

Accidente de tránsito

Esta es la eventual condena que podría pagar el conductor que provocó el trágico accidente en la Av. 68

Ministerio de Salud

Observatorio de Vacunación advierte falta de presupuesto para cumplir metas en Colombia

Otras Noticias

Medio oriente

Trump nombra a Marco Rubio y Tony Blair en consejo de paz para Gaza

El propio Trump presidirá el ente y adelantó que en las próximas semanas se anunciarán más nombramientos.

Millonarios

El emotivo gesto de Mackalister Silva con Falcao en su regreso a Millonarios

David Mackalister Silva le cumplió su promesa a Falcao tras su regreso a Millonarios. El mediocampista se pronunció.

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 16 de enero de 2026: último sorteo

Brasil

Falleció reconocido fisicoculturista por inyectarse aceite en los brazos

EPS

¿Quién maneja las EPS intervenidas? La Supersalud aclaró que no las administra, sino que vigila los recursos