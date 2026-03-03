Fuerte temblor sacudió Colombia en la mañana de este 3 de marzo: así lo reportó el SGC

Un temblor en Colombia volvió a despertar la alerta en la mañana de este martes 3 de marzo de 2026. El movimiento telúrico se registró en el departamento del Cauca, específicamente en Toribío, zona de influencia del volcán Nevado del Huila, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano.

El sismo ocurrió sobre las 7:38 a.m., hora local, y fue percibido por algunos habitantes de la región. Aunque no se han reportado daños graves ni personas afectadas hasta el momento, el evento generó preocupación entre la comunidad.

Magnitud y profundidad del temblor en Cauca

De acuerdo con el reporte oficial, el temblor tuvo una magnitud de 4.0 y una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. Este tipo de sismos suelen sentirse con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro debido a que se originan a poca profundidad.

Las coordenadas entregadas por la entidad indican que el evento ocurrió en la latitud 2.93° y longitud -76.02°, dentro del área de influencia del volcán Nevado del Huila, una zona que históricamente ha presentado actividad sísmica constante.

¿Por qué tiembla con frecuencia en esta zona?

Colombia es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. En regiones como Cauca y Huila, los movimientos de las placas tectónicas generan temblores recurrentes, la mayoría de baja o moderada magnitud.

El Servicio Geológico Colombiano recordó que estos eventos hacen parte de la dinámica natural del territorio e invitó a la ciudadanía a mantener la calma y consultar siempre los canales oficiales ante cualquier información.

Las autoridades locales continúan monitoreando la situación. Por ahora, el llamado es a reforzar las medidas de prevención y tener a la mano un plan familiar de emergencia ante cualquier eventualidad.