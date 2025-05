Otro polémico audio: David Racero ofrece contrato de un millón de pesos sin prestaciones

El representante a la Cámara se ha visto involucrado en una nueva polémica al conocerse el material de unos audios en los que Racero habría descrito las condiciones laborales para una persona, bajo condiciones laborales cuestionables.

En las horas más recientes, la revista Cambio y el portal Los Danieles revelaron unos audios en los que se escucha a David Racero mientras explica el modo de contratación para una persona. No obstante, la polémica se centró en las condiciones laborales ya que Racero ofrecía un millón de pesos, sin las prestaciones legales.

La oferta que habría ofrecido el representante sería para una vacante de cajero en un pequeño mercado de frutas y verduras de su propiedad. Así se logra escuchar en los audios difundidos.

El pago es de un millón mensual, no tiene prestaciones, no tiene nada, 1 millón y si toca decirle que es tiempo completo de 7:00 a.m. 8:00 p.m., ellos saben, afirma.