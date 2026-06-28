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De la Espriella ordena acciones legales por presuntos vínculos de funcionarios del Gobierno Petro con el Clan del Golfo

En el documento, De la Espriella advierte que las recientes revelaciones sobre presuntos vínculos entre funcionarios del actual gobierno.

Foto: Noticias RCN

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junio 28 de 2026
10:21 a. m.
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El presidente electo Abelardo de la Espriella envió una carta oficial a su vicepresidente José Manuel Restrepo, quien dirigirá el comité de empalme, con instrucciones precisas para adelantar actuaciones jurídicas e institucionales antes de la posesión presidencial prevista para el 7 de agosto.

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En el documento, De la Espriella advierte que las recientes revelaciones sobre presuntos vínculos entre funcionarios del actual gobierno y el Clan del Golfo constituyen “hechos de la mayor gravedad institucional” y requieren una respuesta inmediata.

“Solicito al comité de empalme adelantar, con carácter prioritario, las denuncias penales y disciplinarias que resulten procedentes”, señala el presidente electo.

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La carta establece que el comité deberá evaluar integralmente la información disponible y promover la presentación de denuncias ante las autoridades competentes.

Además, ordena incluir en el análisis las actuaciones atribuidas al excomisionado de Paz, Danilo Rueda Rodríguez, para determinar si existen fundamentos jurídicos suficientes que permitan abrir procesos en su contra.

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De la Espriella también instruyó a su equipo a remitir información al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a organismos internacionales, en caso de que las conductas investigadas comprometan obligaciones internacionales del Estado colombiano o impliquen presuntas violaciones graves a los derechos humanos.

Restrepo liderará el comité de empalme

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, será el encargado de coordinar estas acciones dentro del comité de empalme, que tendrá como prioridad garantizar transparencia y rigor jurídico en la transición. “El pueblo colombiano nos ha confiado la responsabilidad de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y restablecer el orden público”, enfatizó De la Espriella en su comunicación.

El proceso de empalme se desarrollará en las próximas semanas, con el objetivo de asegurar que la transición hacia el nuevo gobierno se realice sin traumatismos y bajo un marco de legalidad y control institucional.

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