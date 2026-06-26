Presidente Petro anuncia que está listo para el empalme con Abelardo de la Espriella

El presidente Gustavo Petro emitió este viernes un comunicado en el que reiteró su disposición para garantizar una transición democrática ordenada hacia el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Estamos listos para el desarrollo del empalme”, aseguró el mandatario, al destacar que más de 200 funcionarios han trabajado en la recopilación de información y prioridades para asegurar la continuidad institucional.

Petro subrayó que, aunque mantiene su posición frente a las decisiones judiciales, estas “no van a ser un impedimento para el cambio de gobierno”. El jefe de Estado insistió en que el proceso se adelantará bajo principios de transparencia y fortalecimiento de la institucionalidad.

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Equipo de empalme del presidente electo

Por parte del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el empalme estará liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el excongresista Carlos Alonso Lucio. Ambos coordinarán la recepción de los informes y la definición de las prioridades de Gobierno.

Petro hizo un llamado a respetar "los principios de la transparencia"

El presidente Petro invitó a que el empalme sea “ágil y útil”, pero sobre todo que se realice en un marco de respeto a la Constitución y las leyes. “Esta es una invitación a realizar un ejercicio de transición democrática respetando los principios de la transparencia”, señaló en el comunicado.

El proceso de empalme se desarrollará en las próximas semanas, con miras a la posesión presidencial del 7 de agosto, fecha en la que Abelardo de la Espriella asumirá oficialmente la jefatura del Estado.