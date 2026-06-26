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Presidente Petro anuncia que está listo para el empalme con Abelardo de la Espriella

El proceso de empalme se desarrollará en las próximas semanas, con miras a la posesión presidencial del 7 de agosto.

Foto: AFP

Noticias RCN

junio 26 de 2026
06:56 p. m.
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El presidente Gustavo Petro emitió este viernes un comunicado en el que reiteró su disposición para garantizar una transición democrática ordenada hacia el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

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“Estamos listos para el desarrollo del empalme”, aseguró el mandatario, al destacar que más de 200 funcionarios han trabajado en la recopilación de información y prioridades para asegurar la continuidad institucional.

Petro subrayó que, aunque mantiene su posición frente a las decisiones judiciales, estas “no van a ser un impedimento para el cambio de gobierno”. El jefe de Estado insistió en que el proceso se adelantará bajo principios de transparencia y fortalecimiento de la institucionalidad.

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Equipo de empalme del presidente electo

Por parte del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el empalme estará liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el excongresista Carlos Alonso Lucio. Ambos coordinarán la recepción de los informes y la definición de las prioridades de Gobierno.

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Petro hizo un llamado a respetar "los principios de la transparencia"

El presidente Petro invitó a que el empalme sea “ágil y útil”, pero sobre todo que se realice en un marco de respeto a la Constitución y las leyes. “Esta es una invitación a realizar un ejercicio de transición democrática respetando los principios de la transparencia”, señaló en el comunicado.

El proceso de empalme se desarrollará en las próximas semanas, con miras a la posesión presidencial del 7 de agosto, fecha en la que Abelardo de la Espriella asumirá oficialmente la jefatura del Estado.

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