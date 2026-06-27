Abelardo de la Espriella no irá a la Casa de Nariño antes de su posesión el 7 de agosto

El presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes la designación del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, como director del Empalme Anticorrupción, un proceso que tendrá como objetivo revisar de manera integral el estado de la administración pública durante la transición de gobierno.

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“El Empalme Anticorrupción estará conformado por el equipo técnico que durante los últimos seis meses ha preparado la hoja de ruta del Gobierno entrante”, señaló el comunicado, al precisar que la misión será garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente.

Lucha contra la corrupción como prioridad

Con esta decisión, De la Espriella reafirmó que la lucha contra la corrupción será uno de los ejes centrales de su mandato desde el primer día. “La prioridad será garantizar una administración íntegra y eficiente”, subrayó el presidente electo, quien además confirmó que no asistirá a la Casa de Nariño hasta después de su posesión oficial el próximo 7 de agosto.

El anuncio se produce en paralelo al mensaje del presidente Gustavo Petro, quien reiteró su disposición para asegurar una transición democrática ordenada. “Estamos listos para el desarrollo del empalme”, afirmó Petro, al destacar que más de 200 funcionarios han trabajado en la recopilación de información y prioridades para garantizar la continuidad institucional.

Coordinación para una transición transparente

El empalme entre ambos gobiernos se desarrollará en las próximas semanas, con el liderazgo de Restrepo y el acompañamiento de un equipo técnico especializado.

La coordinación entre el gobierno saliente y el entrante busca que las decisiones de corto plazo se ejecuten sin traumatismos y que la nueva administración arranque con claridad en las cifras y políticas públicas recibidas.