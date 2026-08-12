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Mensaje del papa León XIV para el pueblo colombiano tras el sismo de magnitud 7,4

Un segundo mensaje llegó al país de parte del número dos del vaticano, Pietro Parolin.

Foto: AFP
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AFP

agosto 12 de 2026
02:09 p. m.
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El devastador temblor registrado el pasado lunes en Colombia no solo generó temor en varias ciudades del país y en la capital ecuatoriana de Quito, diversas provincias de Panamá y algunas zonas de Venezuela, también en la Santa Sede.

Con un saldo trágico que ya alcanza al menos 239 fallecidos y supera los 3.700 heridos, el papa León XIV expresó públicamente su dolor y cercanía con la nación sudamericana.

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El papa agradeció a los integrantes de organismos de rescate:

La emergencia tiene su punto más crítico en el oeste colombiano. De acuerdo con el último reporte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, la mortalidad se concentra principalmente en Cali, Manizales, Quibdó y, muy especialmente, en Pereira, localidad del Eje Cafetero que figura como la más azotada con un registro parcial de 95 víctimas mortales.

Frente a la magnitud del desastre, el pontífice manifestó inicialmente su acompañamiento espiritual enviando sus oraciones "por las familias y todos los que han sido golpeados por esta tragedia", al tiempo que elevó plegarias por las vidas perdidas y externó su "gratitud con todos los que trabajan en las labores de rescate y asistencia a los damnificados".

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El papa reza por Colombia y la fortaleza espiritual de sus habitantes:

Posteriormente, el mensaje oficial de la Santa Sede se formalizó a través de un telegrama firmado por su mano derecha, el cardenal Pietro Parolin, y dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Francisco Múnera Correa.

En el documento, Parolin detalló que el Santo Padre se encuentra "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto", solicitando al líder episcopal transmitir su "sentido pésame" a quienes hoy sufren la partida de sus seres queridos. Asimismo, el alto prelado indicó que el pontífice "pide al Señor que derrame sobre el querido pueblo colombiano los dones de la fortaleza espiritual y la esperanza cristiana; y les imparte de corazón la bendición apostólica".

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