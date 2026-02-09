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“Quien se mete con la Corte, se mete con el presidente”: De la Espriella sobre amenazas a magistrados

El presidente ordenó fortalecer las medidas de seguridad para los magistrados de la Corte Suprema.

Presidente De la Espriella habla sobre amenazas a magistrados.
Presidente De la Espriella habla sobre amenazas a magistrados. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 02 de 2026
08:48 p. m.
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El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Joaquín Urbano, hizo una grave denuncia en torno a presuntas amenazas hacia los togados.

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Para comprender estos graves hechos, hay que referirse a Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez y quien fue gobernador de La Guajira.

Amenazas a magistrados tras el caso de ‘Kiko’ Gómez

El 29 de abril de 2026, la Sala de Casación Penal revocó la absolución con respecto a un proceso relacionado con dos asesinatos y lo condenó por el delito de homicidio agravado. La pena es de 31 años y ocho meses de cárcel.

Urbano reveló que por medio de canales digitales, llegaron amenazas: “Un poderoso asesino guajiro, hoy preso y con varias condenas de última instancia (…) Ya ordenó los prontos asesinatos de tres personas y no quiere que sus parientes más cercanos estén al alcance de la justicia colombiana cuando ello ocurra”.

Por medio de una carta, le comunicó estos hechos al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Carlos Roberto Solórzano.

Abelardo sobre amenazas a magistrados.
Abelardo sobre amenazas a magistrados.

El pronunciamiento del presidente

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció en su cuenta de X y ordenó medidas de seguridad para los magistrados.

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“He dado instrucciones a la Policía Nacional y a la UNP para reforzar de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar su protección”, declaró el mandatario al mencionar que “quien se mete con la Corte, se mete con el presidente de la República”.

De la Espriella aseguró que en Colombia no hay espacio para amenazas, intimidaciones ni formas de buscar doblegar a magistrados, jueces u otros actores del sector judicial.

Por último, le dejó un mensaje a los que estarían detrás de esta situación: “Será identificado, perseguido y llevado ante la justicia (…) Las instituciones se respetan, a los jueces se les garantiza su independencia y la justicia no se intimida”.

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