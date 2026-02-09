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Puente en Guayabetal colapsó por las fuertes lluvias y dejó veredas aisladas: ¿qué solución plantearon?

Las fuertes lluvias y el arrastre de material provocaron la caída del Puente Ocal, afectando a comunidades de Cundinamarca y Meta.

Valentina Bernal

septiembre 02 de 2026
08:36 p. m.
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Mientras algunas regiones del país enfrentan una fuerte escasez de agua, las lluvias continúan generando emergencias en otros territorios. En Guayabetal, Cundinamarca, las crecientes terminaron provocando el colapso de una estructura clave para la movilidad de varias comunidades.

Se trata del Puente Ocal, que después de varios días soportando fuertes corrientes y el constante arrastre de material terminó cediendo durante la madrugada.

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La caída de esta estructura dejó incomunicadas a más de 800 familias pertenecientes a 14 veredas: 11 de Guayabetal y tres del municipio de Acacías, Meta.

La emergencia también está afectando actividades agrícolas, el transporte de alimentos y el desplazamiento de estudiantes que necesitan llegar hasta el casco urbano.

¿Qué provocó la caída del puente Ocal en Guayabetal?

De acuerdo con Yesenia Herreño, directora del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), la creciente del afluente estuvo acompañada por una gran cantidad de sedimentos y material vegetal.

La combinación de estos factores terminó debilitando la estructura hasta provocar su colapso.

La creciente y la sedimentación de material hizo que, sobre todo por el arrastre de material vegetal, pues perdiéramos el puente.

Las imágenes registradas durante la emergencia muestran la fuerza con la que avanzaba el agua y la cantidad de material que era arrastrado por la corriente.

¿Cómo afecta la caída del puente en Guayabetal a las familias?

La desaparición del puente no solo representa un problema para quienes necesitan movilizarse entre las veredas y los municipios. La emergencia también golpeó directamente las actividades económicas de las comunidades.

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Uno de los afectados explicó que los productores avícolas tienen dificultades incluso para garantizar el funcionamiento de sus negocios, pues ahora no cuentan con una vía para ingresar alimentos para las aves ni para sacar los huevos que producen.

La situación también preocupa por los estudiantes de las zonas rurales.

Calletano Pallares, avicultor afectado, señaló que hay niños y jóvenes que normalmente se desplazan desde las veredas hasta el pueblo para asistir a clases, pero actualmente no han podido hacerlo.

Hay muchos niños, la juventud de allá que vienen a estudiar aquí al pueblo, no los han podido bajar.

¿Qué solución plantearon tras la caída del puente en Guayabetal?

La recuperación de la conexión no será inmediata. Desde este jueves comenzarán los estudios y diseños necesarios para determinar cómo construir una nueva estructura que permita restablecer el paso.

Mientras ese proceso avanza, las autoridades preparan una alternativa temporal: una tarabita de tipo teleférico.

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La estructura funcionará mediante un sistema de polea y permitirá trasladar productos entre los dos lados de la zona afectada.

Uno de los puntos que aclararon las autoridades es que esta solución provisional no estará destinada al transporte de habitantes. Su objetivo será facilitar el traslado de insumos agrícolas, alimentos y productos de primera necesidad, mientras se encuentra una solución definitiva para recuperar la conexión vial.

Finalmente, las autoridades estiman que la tarabita pueda comenzar a operar en menos de 10 días, mientras simultáneamente avanzan los estudios y diseños para definir la construcción de una nueva estructura.

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