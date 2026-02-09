¿Qué pasará con los proyectos férreos en el Gobierno de De la Espriella? Hay anuncio oficial

El Gobierno Nacional confirmó la continuidad de cinco proyectos ferroviarios considerados estratégicos para el desarrollo de la infraestructura de transporte en Colombia. La decisión fue anunciada por el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ricardo Ayerbe.

De acuerdo con la entidad, las cinco iniciativas permanecerán en la denominada etapa de maduración técnica, aunque cada una presenta un nivel de avance diferente.

Los proyectos que continuarán su proceso son:

El Corredor Férreo Central.

Buenaventura-Palmira.

Yumbo-Caimalito-La Felisa.

Atlántico-La Guajira.

Villavicencio-Puerto Gaitán.

La decisión implica que los proyectos seguirán con los estudios necesarios para determinar su viabilidad y definir sus características antes de una eventual contratación. Este proceso contempla actividades de prefactibilidad, factibilidad, diseños y estructuraciones técnica, financiera, jurídica, social y ambiental.

¿Cuáles son los cinco proyectos férreos que continuarán en Colombia?

El Corredor Férreo Central es una de las principales apuestas de infraestructura ferroviaria. La iniciativa contempla una extensión de 448 kilómetros y busca conectar la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca con los puertos del Caribe.

Según la información entregada por la ANI, el estudio de factibilidad de este corredor comenzó en marzo. La adjudicación de la futura concesión está proyectada para 2029, mientras que la inversión estimada entre gastos de capital (CAPEX) y gastos de operación (OPEX) asciende a $72,48 billones.

Otro de los proyectos con avances en su estructuración es el corredor Villavicencio-Puerto Gaitán, que tendrá una longitud aproximada de 193 kilómetros. El estudio de factibilidad de este proyecto también comenzó en marzo y la ANI contempla adjudicar la concesión durante el segundo semestre de 2027.

En el suroccidente, el proyecto Buenaventura-Palmira tiene como objetivo consolidar una conexión ferroviaria capaz de movilizar aproximadamente 2,7 millones de toneladas de carga y 3,8 millones de pasajeros cada año.

Por otra parte, el corredor Atlántico-La Guajira se encuentra en una fase más temprana. En julio, la ANI publicó los pliegos para contratar los estudios de prefactibilidad de la conexión entre La Guajira y el corredor férreo del Atlántico. La adjudicación de esta consultoría está prevista para septiembre, con una inversión de $11.485 millones.

El quinto proyecto es la modernización del corredor Yumbo-Caimalito-La Felisa, que presenta uno de los mayores niveles de avance dentro del grupo anunciado. Durante el primer semestre de 2026 se adjudicó la consultoría correspondiente al Consorcio TPF La Felisa, con lo cual la iniciativa pasó a una etapa preoperativa.

¿Qué sigue para los proyectos ferroviarios?

La continuidad anunciada por la ANI no significa que los cinco corredores estén listos para iniciar obras. El siguiente paso depende de los estudios y diseños que permitan establecer las condiciones técnicas, financieras, jurídicas, sociales y ambientales de cada iniciativa.

En conjunto, los cinco proyectos hacen parte de la estrategia para fortalecer el transporte ferroviario en Colombia, tanto para carga como para pasajeros.