Hombre fue alcanzado por un rayo y sobrevivió: quedó en video

Thomas Fahmy, de 24 años, fue alcanzado por un rayo mientras caminaba por una calle de Staten Island, Nueva York. Una cámara de seguridad captó el instante en que cayó al suelo y luego logró levantarse para pedir ayuda.

El momento ocurrió cuando Fahmy salía de su casa para dirigirse a una cita con el dentista. Caminaba bajo la lluvia con un paraguas azul cuando un destello apareció repentinamente a su alrededor.

Las imágenes de una cámara ubicada en una vivienda muestran cómo, en cuestión de segundos, una descarga ilumina la calle y genera una nube de vapor y humo cerca del joven.

Fahmy cae bruscamente sobre el pavimento. Sin embargo, apenas unos segundos después consigue ponerse de pie y avanzar con dificultad hacia una vivienda para pedir ayuda.

El joven, quien trabaja como asistente de la representante estadounidense Nicole Malliotakis, fue trasladado al Hospital Universitario Northwell de Staten Island, donde permaneció bajo observación durante la noche.

Al día siguiente recibió el alta médica. Los exámenes realizados no encontraron quemaduras ni lesiones graves.

¿Qué sintió el hombre después de ser alcanzado por el rayo?

Fahmy describió la experiencia como algo completamente desconocido para él. Según contó, después del impacto comenzó a sentir hormigueo, entumecimiento, dolor y una sensación de ardor que recorrió su cuerpo.

También explicó que durante los primeros momentos tenía una sensación extraña al caminar, como si estuviera pisando globos.

Pese al impacto, no presentó quemaduras visibles. Después de recibir atención médica y conocer los resultados de los exámenes, el joven pudo regresar a casa.

La experiencia también tuvo un fuerte impacto emocional. Fahmy contó que posteriormente acudió a una iglesia para agradecer por haber salido con vida del episodio.

¿Cómo fue el momento en que cayó el rayo?

El video de seguridad permite observar la secuencia completa. Fahmy aparece caminando por la vía mojada mientras sostiene el paraguas, hasta que un intenso destello ocurre prácticamente a su lado.

Inmediatamente después aparece humo o vapor y el joven cae al suelo. La escena dura apenas unos segundos, pero muestra la violencia con la que ocurrió el episodio.

Cuando consigue levantarse, todavía lleva consigo una bolsa oscura y camina de manera inestable hacia la vivienda, mientras solicita ayuda.

El caso ocurrió durante una jornada lluviosa y quedó registrado de manera accidental por la cámara de seguridad. El video terminó convirtiéndose en el principal registro de un episodio que, para Fahmy, pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.