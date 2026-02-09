Los peligros de jugar la tabla ouija tras video de Westcol

El video de Westcol jugando con una tabla ouija durante una transmisión nocturna volvió a poner este objeto en un debate en redes sociales. Más allá de las creencias sobre espíritus, la psicología tiene una explicación para algunos de los fenómenos que experimentan quienes la utilizan.

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Durante una transmisión de más de cinco horas, Westcol acampó en un bosque junto a los creadores El Muñe y El Shanty. La conversación sobre experiencias paranormales terminó en una partida de la tabla ouija y, posteriormente, varios ruidos alrededor del campamento aumentaron el temor del grupo.

Video de Westcol jugando la tabla ouija

Uno de los momentos más tensos llegó cuando los presentes escucharon sonidos en los alrededores y un golpe contra la carpa. Ante la preocupación de que pudiera haber alguien cerca, Westcol compartió su ubicación con sus escoltas y con su pareja sentimental, Luisa Castro.

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El episodio abrió nuevamente una pregunta que suele aparecer cuando este tipo de videos se viraliza: ¿qué puede pasar realmente al utilizar una tabla ouija?

¿Cuáles son los peligros de jugar con la tabla ouija?

El riesgo de jugar con una tabla ouija no se limita al miedo del momento. Según Horacio Vargas Murga, médico psiquiatra, la autosugestión y la distorsión de la realidad que pueden presentarse durante este tipo de experiencias podrían desencadenar episodios psicóticos agudos, trastornos disociativos y cuadros de estrés agudo o postraumático, especialmente en adolescentes vulnerables.

Para quienes creen en lo paranormal, la ouija representa mucho más que un simple juego: existe la creencia de que al utilizarla se puede establecer contacto con espíritus o presencias que no pertenecen al mundo de los vivos. Esa posibilidad es precisamente la que convierte la experiencia en algo aterrador para muchas personas, sobre todo cuando la plancheta comienza a moverse, aparecen respuestas inesperadas o se escuchan ruidos mientras se realiza la sesión.

Aunque la ciencia no ha demostrado que una tabla ouija permita abrir una puerta hacia el mundo espiritual, especialistas en salud mental han advertido que la fuerte sugestión, el miedo y la sensación de estar frente a una presencia pueden provocar una intensa alteración emocional. En personas vulnerables, esa experiencia puede llegar a ser especialmente perturbadora.

El especialista advierte que quienes tienen antecedentes de trastornos psicóticos, depresivos o de ansiedad podrían incluso enfrentar una recaída.

Entre las manifestaciones asociadas menciona pesadillas, pensamientos recurrentes y estados paranoides, mientras que personas particularmente sensibles o impresionables podrían quedar afectadas por una experiencia que interpreten como traumática.

En el caso de la transmisión de Westcol, los hechos que llevaron al grupo a retirarse no permiten concluir que la ouija haya provocado los sonidos o golpes que escucharon. Lo comprobable es que el miedo aumentó durante la sesión y terminó llevando a los participantes a suspender el directo y salir del lugar.

Este artículo fue elaborado y revisado por un periodista, con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.