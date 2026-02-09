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EE. UU. será más estricto con las visas de inmigrante: estos son los nuevos criterios

EE. UU. endurece el filtro para obtener una visa de inmigrante. ¿Qué revisarán ahora?

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Foto: diseñada por Magnific

Noticias RCN

septiembre 02 de 2026
08:27 p. m.
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Los colombianos que adelanten determinados procesos migratorios hacia Estados Unidos enfrentarán una evaluación más detallada desde el 18 de septiembre de 2026. La situación económica, la salud, la educación y otros aspectos personales podrán pesar en la decisión.

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El análisis no se concentrará únicamente en cuánto dinero tiene el solicitante. Las autoridades podrán valorar diferentes circunstancias de manera conjunta antes de tomar una decisión.

Según un análisis de Visas Gómez & Asociados, las medidas adoptadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) han llevado a una revisión más estricta de la situación financiera de los solicitantes. El documento señala que los funcionarios consulares tendrán que evaluar con mayor detalle la capacidad económica de quienes adelantan estos procesos migratorios.

Entre ellas aparecen sus recursos económicos, edad, estado de salud, situación familiar, educación, habilidades laborales y otros elementos relacionados con su capacidad para mantenerse por cuenta propia.

¿Qué aspectos tendrán en cuenta los funcionarios para otorgar la visa?

Uno de los puntos que puede generar más dudas es la situación financiera. La revisión puede considerar ingresos, bienes, obligaciones económicas y los recursos disponibles para el solicitante.

También podrán entrar en el análisis la preparación académica y las habilidades profesionales, así como las condiciones de salud que puedan afectar la capacidad de una persona para trabajar o sostenerse económicamente.

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La normativa contempla además determinados beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos. Sin embargo, recibir una ayuda pública no significa automáticamente que una solicitud vaya a ser rechazada. La decisión debe considerar las circunstancias particulares de cada caso.

Por eso, uno de los principales cambios está en que los funcionarios tendrán una visión más amplia del perfil del solicitante, en lugar de concentrarse en un único documento o requisito.

¿La nueva medida afecta a todas las visas de Estados Unidos?

La medida está relacionada principalmente con determinados procesos de inmigración y residencia permanente, por lo que no debe interpretarse como una nueva exigencia general para todas las personas que solicitan una visa estadounidense.

Las visas de no inmigrante, como las utilizadas para turismo, negocios o determinados estudios y trabajos temporales, tienen procedimientos diferentes.

El cambio llega después de un periodo de fuerte endurecimiento de la política migratoria. En enero de 2026, Estados Unidos había suspendido la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia. Posteriormente, esa medida fue bloqueada judicialmente y dejó de aplicarse el 21 de agosto.

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Ahora, el nuevo escenario vuelve a poner especial atención sobre quienes buscan establecerse de manera permanente en territorio estadounidense.

Para los colombianos que tengan previsto iniciar o continuar un trámite migratorio, la recomendación práctica es revisar con cuidado la categoría de visa correspondiente y preparar documentación que permita acreditar su situación personal y económica.

La nueva evaluación comenzará a aplicarse el 18 de septiembre, por lo que esa fecha será clave para quienes tengan procesos migratorios relacionados con residencia permanente en Estados Unidos.

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