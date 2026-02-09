El desaparecido equipo que planea regresar al fútbol colombiano: así fue el anuncio

A lo largo de la historia, varios clubes que pasaron por el fútbol profesional colombiano, hoy solamente viven en la memoria de los aficionados. Son múltiples clubes con participación en primera o segunda división, pero que terminaron desapareciendo por diferentes razones.

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Sin embargo, se conoció que existe la posibilidad de que uno de esos equipos esté de vuelta en competencias Dimayor a partir del próximo año, aunque todavía no está confirmado. De momento, dejaron claro su plan para regresar.

¿Cuál es el club que volvería al FPC?

La Universidad Autónoma del Caribe confirmó la reactivación de su equipo de fútbol bajo el nombre de Corporación Deportiva Uniautónoma F.C. El anuncio oficial se realizará este viernes 4 de septiembre, desde las 3:00 p. m., en el Teatro Mario Ceballos Araújo, en Barranquilla.

La institución utilizó la frase “¡Vuelven los Delfines del Caribe!” para presentar el proyecto. La institución recordó su paso por la Liga y Torneo Postobón entre 2011 y 2015, saliendo campeón del Torneo de Ascenso en 2013.

Una de las principales figuras de aquella campaña fue Martín el 'Toro' Arzuaga, quien terminó como máximo goleador del Torneo Postobón I con 22 anotaciones.

¿Cuál es el plan de Uniautónoma para regresar al FPC?

De acuerdo a lo informado por el periodista Alejandro Pino Calad, la intención por el momento es que el equipo esté compitiendo lo que resta de año en la Primera C, categoría no profesional en Colombia, la cual no está vinculada a la Dimayor.

Eso sí, detalló que el plan de cara a 2027 es comprar la ficha de alguno de los clubes que actualmente está en la Primera B. En su momento, se hicieron con el lugar de ficha del Atlético de la Sabana de Sincelejo, comprando la ficha a finales del 2010.